Filenin Sultanları'nın Finaldeki Rakibi Polonya'yı 3-1 Yenen İtalya Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu. Yarı finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekibimizin karşısına çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı geride bırakarak yükseldiği finalde şampiyonluk için yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile mücadele edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya, Polonya'yı 3-1'le geçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın