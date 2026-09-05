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Filenin Sultanları'nın Finaldeki Rakibi Polonya'yı 3-1 Yenen İtalya Oldu

Filenin Sultanları'nın Finaldeki Rakibi Polonya'yı 3-1 Yenen İtalya Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 20:50
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Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu. Yarı finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekibimizin karşısına çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı geride bırakarak yükseldiği finalde şampiyonluk için yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile mücadele edecek.

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İtalya, Polonya'yı 3-1'le geçti.

İtalya, Polonya'yı 3-1'le geçti.

16.00'da Sırbistan'ı 3-0 yenen millilerimiz finale adını yazdırmış, 19.00'daki maçın sonucunu beklemeye başlamıştı. 

Maça İtalya iyi başlayan taraf oldu. İlk seti 25-19 kazanan İtalya, ikinci sette de aynı skorla galip gelen taraf oldu. 

Üçüncü sette ise Polonya maçı bitirmemek adına üstün bir performans sergiledi. Uzun süre iki farklı skoru koruyan Polonya seti de 25-21 kazanarak maçı 2-1'e getirdi. 

Dördüncü sete iyi başlayan yine İtalya oldu. 4-1'lik bir seri yakalayan İtalyanlar'a cevap gecikmedi set 5-4'e geldi. 

İtalya tekrar seri sayılarla farkı açmaya başladı ve 14-9'a getirdiği sette üstünlüğünü sürdürdü.

Farkı adım adım artıran İtalya 17-11 üstünlüğü de gördü. Son bölüme 20-14 önde giren İtalya, seti 25-16 maçı da 3-1 kazanarak milli takımımızın rakibi oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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