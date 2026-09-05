Filenin Sultanları'nın Finaldeki Rakibi Polonya'yı 3-1 Yenen İtalya Oldu

16.00'da Sırbistan'ı 3-0 yenen millilerimiz finale adını yazdırmış, 19.00'daki maçın sonucunu beklemeye başlamıştı.

Maça İtalya iyi başlayan taraf oldu. İlk seti 25-19 kazanan İtalya, ikinci sette de aynı skorla galip gelen taraf oldu.

Üçüncü sette ise Polonya maçı bitirmemek adına üstün bir performans sergiledi. Uzun süre iki farklı skoru koruyan Polonya seti de 25-21 kazanarak maçı 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete iyi başlayan yine İtalya oldu. 4-1'lik bir seri yakalayan İtalyanlar'a cevap gecikmedi set 5-4'e geldi.

İtalya tekrar seri sayılarla farkı açmaya başladı ve 14-9'a getirdiği sette üstünlüğünü sürdürdü.

Farkı adım adım artıran İtalya 17-11 üstünlüğü de gördü. Son bölüme 20-14 önde giren İtalya, seti 25-16 maçı da 3-1 kazanarak milli takımımızın rakibi oldu.