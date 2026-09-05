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Sezonun İlk Derbisinde Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi

Sezonun İlk Derbisinde Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 21:56
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Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Skriniar'ın golüyle geriye düştüğü mücadelede Rıdvan Yılmaz ve Vlahovic'in golleriyle geri dönerek üç puanın sahibi oldu.

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İlk yarıda karşılıklı goller vardı.

İlk yarıda karşılıklı goller vardı.

Beşiktaş, 16. dakikada Trossard ile gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan oyuncu, çaprazdan ceza sahasına girerek sert vurdu ancak Ederson ayaklarıyla yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi. Siyah-beyazlı ekip, 22. dakikada bir kez daha Trossard ile etkili oldu. Bu kez Trossard'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Olaitan'ın uzak mesafeden sert şutunda Ederson son anda uzanarak topu kornere çeldi.

Fenerbahçe, 26. dakikada Skriniar'ın golüyle öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Brown topu ceza sahasına uzun gönderdi. Savunmadan seken topu kale sahası içinde önünde bulan Skriniar, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

Beşiktaş'ın yanıtı ise 38. dakikada geldi. Trossard'ın sol kanattan ceza sahasına çıkardığı topa hareketlenen Rıdvan Yılmaz, sol çaprazdan sert bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu ve mücadelede eşitliği sağladı: 1-1.

43. dakikada Fenerbahçe yeniden gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood, Rıdvan ve Emirhan'ı geçerek ceza sahasına girdi. İngiliz futbolcunun çaprazdan çıkardığı sert şutta top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Beşiktaş daha etkiliydi.

İkinci yarıda Beşiktaş daha etkiliydi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Beşiktaş'ta, takımının ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz yerini Outtara'ya bıraktı. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 52. dakikasında Skriniar ile Vlahovic arasında topsuz alanda başlayan tartışma nedeniyle oyun bir süre durdu. Hakem Halil Umut Meler, Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından kartlarına başvurdu. Skriniar ve kalesinden gelerek olaylara dahil olan Ederson sarı kart görürken, Vlahovic de sarı kartla cezalandırıldı.

57. dakikada Vlahovic, Beşiktaş'ı öne geçirmeye çok yaklaştı ancak Ederson yaptığı başarılı müdahaleyle topu kornere gönderdi. Karşılaşmada bu dakikalardan itibaren tempo daha da yükseldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 64. dakikada yaptıkları değişikliklerle oyuna müdahale etti. Beşiktaş, Vlahovic ve Olaitan ile rakip kalede etkili pozisyonlar üretse de Ederson kritik kurtarışlarıyla gole izin vermedi. 70. dakikada Fenerbahçe orta sahayı hızlı geçerek rakip yarı alana yerleşti ancak Greenwood'un ceza sahasına yaptığı orta doğrudan auta çıktı.

Beşiktaş, 72. dakikada aradığı golü buldu. Salih Özcan'ın başlattığı atakta Orkun Kökçü'nün ceza sahasında Vlahovic'e çıkardığı pas sonrası yıldız oyuncu boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlıları 2-1 öne geçirdi.

Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından iki takım da orta sahada basit top kayıpları yapmaya başladı. Fenerbahçe'de Kante hücuma top taşıyan isim olarak öne çıkarken, Beşiktaş ise Orkun Kökçü üzerinden geliştirdiği ataklarla pozisyon üretmeye çalıştı.

81. dakikada Trossard'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten dışarı çıktı.

Halil Umut Meler, oyunun sonuna 7 dakika ekledi. 

Maçta başka gol olmadı ve maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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