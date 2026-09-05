Sezonun İlk Derbisinde Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Beşiktaş'ta, takımının ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz yerini Outtara'ya bıraktı. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 52. dakikasında Skriniar ile Vlahovic arasında topsuz alanda başlayan tartışma nedeniyle oyun bir süre durdu. Hakem Halil Umut Meler, Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından kartlarına başvurdu. Skriniar ve kalesinden gelerek olaylara dahil olan Ederson sarı kart görürken, Vlahovic de sarı kartla cezalandırıldı.

57. dakikada Vlahovic, Beşiktaş'ı öne geçirmeye çok yaklaştı ancak Ederson yaptığı başarılı müdahaleyle topu kornere gönderdi. Karşılaşmada bu dakikalardan itibaren tempo daha da yükseldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 64. dakikada yaptıkları değişikliklerle oyuna müdahale etti. Beşiktaş, Vlahovic ve Olaitan ile rakip kalede etkili pozisyonlar üretse de Ederson kritik kurtarışlarıyla gole izin vermedi. 70. dakikada Fenerbahçe orta sahayı hızlı geçerek rakip yarı alana yerleşti ancak Greenwood'un ceza sahasına yaptığı orta doğrudan auta çıktı.

Beşiktaş, 72. dakikada aradığı golü buldu. Salih Özcan'ın başlattığı atakta Orkun Kökçü'nün ceza sahasında Vlahovic'e çıkardığı pas sonrası yıldız oyuncu boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlıları 2-1 öne geçirdi.

Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından iki takım da orta sahada basit top kayıpları yapmaya başladı. Fenerbahçe'de Kante hücuma top taşıyan isim olarak öne çıkarken, Beşiktaş ise Orkun Kökçü üzerinden geliştirdiği ataklarla pozisyon üretmeye çalıştı.

81. dakikada Trossard'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten dışarı çıktı.

Halil Umut Meler, oyunun sonuna 7 dakika ekledi.

Maçta başka gol olmadı ve maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.