Sezonun İlk Derbisinde Beşiktaş Deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Skriniar'ın golüyle geriye düştüğü mücadelede Rıdvan Yılmaz ve Vlahovic'in golleriyle geri dönerek üç puanın sahibi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk yarıda karşılıklı goller vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci yarıda Beşiktaş daha etkiliydi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın