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Parkeleri Ayna Gibi Parlatıyor: Mutfaktaki Bu Malzeme Yetiyor

Parkeleri Ayna Gibi Parlatıyor: Mutfaktaki Bu Malzeme Yetiyor

Temizlik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 13:32
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Evdeki ahşap zeminler zamanla parlaklığını kaybediyor, değil mi? Üstelik ne kadar sık silerseniz silin toz birikimi bir türlü azalmıyor. Çoğu kişi bu sorunu çözmek için kimyasallara başvuruyor. Oysa At Home On The Prairie'nin kurucusu Elizabeth'e göre çözüm mutfak dolabınızda duruyor: Zeytinyağı.

İşte, detaylar.

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Parkeleri Parlatmanın Yolu: Zeytinyağı

Parkeleri Parlatmanın Yolu: Zeytinyağı

Elizabeth'in paylaştığı yönteme göre zeytinyağı, zemini yalnızca parlatmakla kalmıyor; aynı zamanda yüzeyde ince bir doğal koruma tabakası bırakıyor. Bu da iki fayda sağlıyor. Bunlardan biri, ince çizikleri gözden gizliyor. Diğeri ise yüzeydeki statik elektriği nötralize ederek tozun daha yavaş birikmesine yardımcı oluyor. Yani zeytinyağı sayesinde parkelerinizi artık daha az sıklıkla temizleyeceksiniz!

Karışım Nasıl Hazırlanıyor?

Karışım Nasıl Hazırlanıyor?

Tarif de oldukça basit, evde zaten bulunan malzemelerle hazırlanabiliyor:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 çay kaşığı beyaz sirke

  • 1 çay kaşığı kastile sabunu (Zeytinyağı bazlı, bitkisel içerikli ve nazik bir sıvı sabundur. Adını ise İspanya'nın Kastilya bölgesinden alır.)

  • 400 ml su

  • Boş bir sprey şişe

Tüm malzemeleri sprey şişesine doldurup iyice çalkalamanız yeterli.

Uygularken Dikkat Etmeniz Gereken Tek Kural

Önce zemini süpürerek ya da vakumlayarak tozdan arındırmanız gerekiyor; masa altları ve köşeleri atlamamak önemli. Ardından karışımı zemine hafif bir sis şeklinde sıkın. 

Elizabeth'in altını çizdiği nokta tam olarak bu: 'No more than a light mist', yani zemini asla ıslatmayın. Son olarak kuru bir paspas veya bezle dairesel hareketlerle cilalayın.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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