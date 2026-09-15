Parkeleri Ayna Gibi Parlatıyor: Mutfaktaki Bu Malzeme Yetiyor

Elizabeth'in paylaştığı yönteme göre zeytinyağı, zemini yalnızca parlatmakla kalmıyor; aynı zamanda yüzeyde ince bir doğal koruma tabakası bırakıyor. Bu da iki fayda sağlıyor. Bunlardan biri, ince çizikleri gözden gizliyor. Diğeri ise yüzeydeki statik elektriği nötralize ederek tozun daha yavaş birikmesine yardımcı oluyor. Yani zeytinyağı sayesinde parkelerinizi artık daha az sıklıkla temizleyeceksiniz!