Oyuncu Doğaç Yıldız Sevgilisi Başak Çoruh’a Evlenme Teklifi Etti
Başarılı oyunculuğuyla tanınan Doğaç Yıldız, bu kez kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Başak Çoruh ile Mısır’a giden oyuncu, tarihi piramitlerin önünde diz çökerek romantik bir evlenme teklifinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Doğaç Yıldız, televizyon ve dijital platform yapımlarındaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu bu kez romantik bir gelişmeyle gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın