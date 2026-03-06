Oyuncu Doğaç Yıldız Sevgilisi Başak Çoruh’a Evlenme Teklifi Etti

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Başak Çoruh ile mutlu bir ilişki sürdüren Doğaç Yıldız, romantik bir sürprize imza attı. Sevgilisiyle birlikte çıktıkları Mısır seyahati sırasında tarihi piramitlerin önünde diz çökerek evlenme teklif eden oyuncu, o anlarda yüzüğü uzattı. Başak Çoruh ise bu sürpriz teklif karşısında “Evet” yanıtını verdi.

Çiftin mutluluğu böylece evlilik kararıyla taçlanırken, Doğaç Yıldız bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. Romantik teklif kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, paylaşımın altına binlerce tebrik mesajı geldi.