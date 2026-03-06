onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyuncu Doğaç Yıldız Sevgilisi Başak Çoruh’a Evlenme Teklifi Etti

Oyuncu Doğaç Yıldız Sevgilisi Başak Çoruh’a Evlenme Teklifi Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2026 - 12:40

Başarılı oyunculuğuyla tanınan Doğaç Yıldız, bu kez kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Başak Çoruh ile Mısır’a giden oyuncu, tarihi piramitlerin önünde diz çökerek romantik bir evlenme teklifinde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Doğaç Yıldız, televizyon ve dijital platform yapımlarındaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Doğaç Yıldız, televizyon ve dijital platform yapımlarındaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kariyeri boyunca birçok popüler yapımda rol alan Yıldız; Yargı, Kanunsuz Topraklar, Yasak Elma, Korkma Ben Yanındayım gibi projelerle adından bahsettirmişti. 

Oyuncu son olarak ise Güller ve Günahlar dizisindeki Mustafa Candan karakteriyle karşımıza çıktı.

Ünlü oyuncu bu kez romantik bir gelişmeyle gündeme geldi.

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Başak Çoruh ile mutlu bir ilişki sürdüren Doğaç Yıldız, romantik bir sürprize imza attı. Sevgilisiyle birlikte çıktıkları Mısır seyahati sırasında tarihi piramitlerin önünde diz çökerek evlenme teklif eden oyuncu, o anlarda yüzüğü uzattı. Başak Çoruh ise bu sürpriz teklif karşısında “Evet” yanıtını verdi.

Çiftin mutluluğu böylece evlilik kararıyla taçlanırken, Doğaç Yıldız bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. Romantik teklif kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, paylaşımın altına binlerce tebrik mesajı geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın