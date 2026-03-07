Sevgili İkizler, bugün Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek bir dansa başlıyorlar. Bu göksel buluşma, sosyal çevrende bir eleme sürecini başlatabilir. Artık herkesle değil, sadece senin için gerçekten değerli olan, hayatına renk ve anlam katan kişilerle yol almak isteyeceksin. Bu, bir nevi kalabalıklar arasında seçim yapma, kaliteli zaman geçireceğin insanları belirleme süreci olacak.

Tabii bu dönemde iş hayatında da bazı değişiklikler yapacaksın. Belki de bir süredir aklında olan bir ortaklık fikri artık somutlaşabilir, belki de yeni bir iş birliği kapıları aralayabilir. Böylece geleceğe dair planların da daha belirgin hale gelebilir, sanki sis perdesi kalkıyor ve önündeki yol netleşiyor gibi. Şimdi, hayal ettiğin bir şeyi somut bir hedefe dönüştürme zamanı.

Eğer bir ekip işinde çalışıyorsan, rol dağılımını yeniden belirlemelisin. Bu süreçte, sorumluluk almaktan çekinmemeli ve kontrolü eline alarak liderlik yeteneklerini de ortaya çıkarmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…