Bakan Yusuf Tekin'den Öğretmenlere Kıyafet ve Cep Telefonu Uyarısı: "Öğretmenin İtibarını Zedeliyor"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Öğretmenlere zorunlu tutulan önlük giyilmesi hakkında da açıklamalar yapan Bakan Tekin, 'Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı' ifadelerini de kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Tekin, öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişin düzenlemeye de değindi.
Cep telefonu uyarısı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın