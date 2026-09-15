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Bakan Yusuf Tekin'den Öğretmenlere Kıyafet ve Cep Telefonu Uyarısı: "Öğretmenin İtibarını Zedeliyor"

Bakan Yusuf Tekin'den Öğretmenlere Kıyafet ve Cep Telefonu Uyarısı: "Öğretmenin İtibarını Zedeliyor"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 11:59
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Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Öğretmenlere zorunlu tutulan önlük giyilmesi hakkında da açıklamalar yapan Bakan Tekin, 'Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı' ifadelerini de kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

AA Editör Masası'nın konuğu olan Tekin, zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Tekin, şu an böyle bir gündemlerinin olmadığını belirterek kısa vadede böyle bir düzenleme yapılmayacağını kaydetti.

Bakan Tekin, öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişin düzenlemeye de değindi.

Bakan Tekin, öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişin düzenlemeye de değindi.

Alınan hiçbir kararın anlık olmadığını, sahadan gelen şikayetler ve eleştirileri takip ettiklerini söyleyen Bakan Tekin, velilerden 'Okula gidiyoruz, öğretmenle veliyi, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayırt edemiyoruz.' şikayeti aldıklarını söyledi.

Bu durumun yarattığı karışıklığa dikkat çeken Bakan Tekin, bazı örnekler de verdi. 'Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan tişört ile derse giren, burada farklı dillerde yazılar olan farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler var.' diyen Tekin, bu durumun öğretmenlerin itibarını zedelediğini anlattı.

Öğretmenlerin tamamına yakınının öğretmen itibarına yakışır şekilde giyindiğini belirten Tekin, 'Ancak arada bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakıyor.' şeklinde konuştu. Devlet Memurları Kanunu'nu anımsatan Bakan Tekin, öğretmenlerin de bu kanuna tabi olduğunu belirterek, 'Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış.' dedi.

Öğretmenler için hazırlanan beyaz önlüklere ilişkin ilk çalışmanın 2023 yılında yapıldığını belirten Tekin, 'Kendi bütçemizden bütün öğretmen arkadaşlarımıza tavsiye niteliğinde birer beyaz önlük yaptırdık. Bütün arkadaşlarımıza önlük tavsiye ediyoruz diyerek paylaştık.' ifadelerini kullandı.

Cep telefonu uyarısı!

Cep telefonu uyarısı!

Sınıfta cep telefonu kullanımına da değinen Tekin, 'Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk.' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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