Bakan Yusuf Tekin'den Öğretmenlere Kıyafet ve Cep Telefonu Uyarısı: "Öğretmenin İtibarını Zedeliyor"

Alınan hiçbir kararın anlık olmadığını, sahadan gelen şikayetler ve eleştirileri takip ettiklerini söyleyen Bakan Tekin, velilerden 'Okula gidiyoruz, öğretmenle veliyi, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayırt edemiyoruz.' şikayeti aldıklarını söyledi.

Bu durumun yarattığı karışıklığa dikkat çeken Bakan Tekin, bazı örnekler de verdi. 'Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan tişört ile derse giren, burada farklı dillerde yazılar olan farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler var.' diyen Tekin, bu durumun öğretmenlerin itibarını zedelediğini anlattı.

Öğretmenlerin tamamına yakınının öğretmen itibarına yakışır şekilde giyindiğini belirten Tekin, 'Ancak arada bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakıyor.' şeklinde konuştu. Devlet Memurları Kanunu'nu anımsatan Bakan Tekin, öğretmenlerin de bu kanuna tabi olduğunu belirterek, 'Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış.' dedi.

Öğretmenler için hazırlanan beyaz önlüklere ilişkin ilk çalışmanın 2023 yılında yapıldığını belirten Tekin, 'Kendi bütçemizden bütün öğretmen arkadaşlarımıza tavsiye niteliğinde birer beyaz önlük yaptırdık. Bütün arkadaşlarımıza önlük tavsiye ediyoruz diyerek paylaştık.' ifadelerini kullandı.