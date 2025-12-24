Sevgili Terazi, bugün senin için adeta bir şölen. Hafta sonuna kadar tüm gözlerin üzerinde olacağı bir döneme giriyorsun. İşte, bir projede veya sosyal bir etkinlikte, tüm yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak, adeta sahnenin yıldızı olacaksın. Yani bugün, iş hayatında cesaretini toplayıp atacağın o adım, sana sadece alkışları değil, aynı zamanda hayranlıkla dolu bakışları da kazandırabilir.

Günün ilerleyen saatlerinde ise yaratıcılığınla tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Belki bir sanat galerisi, belki bir estetik cerrahi semineri... Kim bilir? İlginç ve estetikle ilgili herhangi bir konu, sana enerji verebilir ve ilhamını tetikleyebilir. İlhamın, belki de en çok ihtiyaç duyduğun bir anda, beklenmedik bir şekilde karşına çıkabilir. Dokunduğun her şeyi güzelleştirme yeteneğinle, kariyer hayatında kendi yolunu çiçeklerle süsleyeceğin bir döneme giriyorsun gibi görünüyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…