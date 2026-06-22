Kredi Notu Nedir, Nasıl Yükseltilir? Findeks Puanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kredi notunu yükseltmenin en temel yolu kredi ve kredi kartı ödemelerini son ödeme tarihinden önce ya da en geç son ödeme gününde yapmaktır. Çünkü ödeme alışkanlığı kredi notunu etkileyen en önemli başlıklardan biridir. Bir gün gecikse ne olur diye düşünmek cazip gelebilir ama finansal sistem bu konularda biraz hassastır. Küçük gecikmeler bile düzenli tekrarlandığında not üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bu yüzden otomatik ödeme talimatı vermek ya da takvime hatırlatma eklemek hayat kurtarır.