Kredi Notu Nedir, Nasıl Yükseltilir? Findeks Puanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
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Kredi notu nedir, nasıl yükseltilir diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Kredi notu, bankaların kişinin borçlarını düzenli ödeyip ödemediğini anlamak için kullandığı bir puandır. Ev kredisi, ihtiyaç kredisi, kredi kartı limiti ya da taşıt kredisi derken bir noktada karşınıza çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Yani kredi notu, finans dünyasının ilk izlenim puanı gibi düşünülebilir. İyi haber şu: Puanınız sabit değil ve doğru alışkanlıklarla zaman içinde yükseltilebilir. Biraz düzen, biraz sabır, biraz da son ödeme tarihleriyle barışmak yeterli olabilir.
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Kredi notu finansal geçmişinizin kısa ve net bir özetidir.
Findeks puanı, kredi notunun en bilinen takip alanıdır.
Ödemeleri zamanında yapmak kredi notunun kalbine iyi gelir.
Kredi kartı limitini sonuna kadar kullanmak biraz yanlış anlaşılabilir.
Borçları azaltmak puana nefes aldırır.
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Kredi geçmişiniz yoksa notunuz da hemen parlamayabilir.
Kredi notu korkulacak değil yönetilecek bir puandır.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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