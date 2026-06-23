Dünya Kupası'ndaki Çöküşün Arkasından ‘Maddi Korku’ Çıktı! "Zorunlu" Denilen Kamp Alanı Özellikle Seçilmiş

Turnuva boyunca futbolcularımızın fiziksel olarak adeta tükenmesine yol açan Arizona'daki kamp tercihinin, yetkililerin iddia ettiği gibi bir mecburiyet değil, tamamen ekonomik bir karar olduğu anlaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, millilerimiz şampiyonaya play-off turundan katıldığı için FIFA'nın Mesa kentindeki Arizona Athletic Grounds tesislerini şart koştuğunu savunmuştu. Ancak bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı, insan doğasını zorlayan çöl iklimindeki bu tesisin sadece bir tavsiye olduğu ve federasyonun hiçbir değişiklik talebinde bulunmadan bu durumu kabullendiği ortaya çıktı.