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Dünya Kupası'ndaki Çöküşün Arkasından ‘Maddi Korku’ Çıktı! "Zorunlu" Denilen Kamp Alanı Özellikle Seçilmiş

Dünya Kupası'ndaki Çöküşün Arkasından ‘Maddi Korku’ Çıktı! "Zorunlu" Denilen Kamp Alanı Özellikle Seçilmiş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2026 - 11:18
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2026 Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takımımızın, Arizona çölündeki tartışmalı kamp alanının ardında yatan gerçek gün yüzüne çıktı. TFF'nin 'FIFA zorunlu tuttu' diyerek savunduğu kamp merkezinin aslında maliyetten kaçmak için tercih edildiği ve futbolcularımızın ekstra ücret ödememek uğruna kavurucu sıcağa mahkum edildiği öğrenildi.

Kaynak: MYNET

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A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki hayal kırıklığıyla sonuçlanan serüveninde, saha içi başarısızlıktan ziyade masa başında yapılan vahim bir hata gündeme bomba gibi düştü.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki hayal kırıklığıyla sonuçlanan serüveninde, saha içi başarısızlıktan ziyade masa başında yapılan vahim bir hata gündeme bomba gibi düştü.

Turnuva boyunca futbolcularımızın fiziksel olarak adeta tükenmesine yol açan Arizona'daki kamp tercihinin, yetkililerin iddia ettiği gibi bir mecburiyet değil, tamamen ekonomik bir karar olduğu anlaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, millilerimiz şampiyonaya play-off turundan katıldığı için FIFA'nın Mesa kentindeki Arizona Athletic Grounds tesislerini şart koştuğunu savunmuştu. Ancak bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı, insan doğasını zorlayan çöl iklimindeki bu tesisin sadece bir tavsiye olduğu ve federasyonun hiçbir değişiklik talebinde bulunmadan bu durumu kabullendiği ortaya çıktı.

Yaşanan bu akılalmaz olayın temelinde ise sadece maliyet hesaplarının yattığı belirlendi.

Yaşanan bu akılalmaz olayın temelinde ise sadece maliyet hesaplarının yattığı belirlendi.

FIFA'nın resmi kuralları gereği, ülkeler kendilerine sunulan standart liste dışındaki özel kamp alanlarını seçmek istediklerinde oluşacak ekstra kira ve konaklama bedellerinin bir kısmını kendi bütçelerinden karşılıyor. Federasyon yönetiminin, bu ek faturayı kasasından ödememek için oyuncularımızın sağlığını ve takımın turnuva performansını riske atarak çöl sıcağını sineye çektiği anlaşıldı. Kendi özel tesisini seçen takımlar antrenman sahası, otel ve stadyum arasındaki mesafeleri en aza indirip büyük bir lojistik avantaj sağlarken, bizim millilerimiz itiraz hakkı kullanılmadığı için hem yakıcı sıcaklıklarla boğuştu hem de maçlara ulaşabilmek için uzun yollarda fazlasıyla yıprandı.

Türkiye'nin tasarruf amacıyla razı olduğu bu zorlu şartlara, dünya futbolunun diğer önemli ülkeleri ise kesinlikle prim vermedi.

Türkiye'nin tasarruf amacıyla razı olduğu bu zorlu şartlara, dünya futbolunun diğer önemli ülkeleri ise kesinlikle prim vermedi.

Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa, Avusturya ve Japonya gibi ülkeler FIFA'nın ücretsiz sunduğu standart alanları reddederek kendi ceplerinden ödeme yaptı ve en ideal özel alanları kiraladı. Bu vizyon farkının en çarpıcı örneğini ise Fransa sergiledi. Fransız yetkililer, ilk başta planlanan Babson College kampüsünün standartlarını yetersiz bulup maliyetine hiç bakmadan Bentley Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Ekstra ücret ödemekten kaçınmayan Fransa yönetimi, böylece hem takım oteli ile idman sahası arasındaki mesafeyi yarım saate indirdi hem de antrenman sahasının çimlerini, maçlarını oynayacakları Gillette Stadyumu'nun zeminiyle birebir aynı olacak şekilde baştan aşağı yeniletti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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