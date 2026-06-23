Dünya Kupası'ndaki Çöküşün Arkasından ‘Maddi Korku’ Çıktı! "Zorunlu" Denilen Kamp Alanı Özellikle Seçilmiş
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2026 Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takımımızın, Arizona çölündeki tartışmalı kamp alanının ardında yatan gerçek gün yüzüne çıktı. TFF'nin 'FIFA zorunlu tuttu' diyerek savunduğu kamp merkezinin aslında maliyetten kaçmak için tercih edildiği ve futbolcularımızın ekstra ücret ödememek uğruna kavurucu sıcağa mahkum edildiği öğrenildi.
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A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki hayal kırıklığıyla sonuçlanan serüveninde, saha içi başarısızlıktan ziyade masa başında yapılan vahim bir hata gündeme bomba gibi düştü.
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Yaşanan bu akılalmaz olayın temelinde ise sadece maliyet hesaplarının yattığı belirlendi.
Türkiye'nin tasarruf amacıyla razı olduğu bu zorlu şartlara, dünya futbolunun diğer önemli ülkeleri ise kesinlikle prim vermedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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