Yapay Zekaya Sorduk: Kredi Kartları Hiç İcat Edilmeseydi Küresel Ekonomi ve Harcamalarımız Ne Durumda Olurdu?

Eğer kredi kartı icat edilmeseydi neler olurdu hiç düşündünüz mü? Çünkü kredi kartları sadece cüzdanımızdaki plastik birer kart değil aslında modern kapitalizmin, tüketim çılgınlığının ve küresel ticaret hızının arkasındaki en büyük yakıt. 1950'lerde Diners Club ile başlayan süreçte kredi kartları hiç icat edilmeseydi bugün tamamen farklı, çok daha yavaş ve muhtemelen daha küçük bir ekonomik ekosistemde yaşıyor olurduk. Ama yine de biz bu soruyu yapay zekaya sorduk, o da yanıtladı. Bakalım neler dedi!