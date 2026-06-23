Yapay Zekaya Sorduk: Kredi Kartları Hiç İcat Edilmeseydi Küresel Ekonomi ve Harcamalarımız Ne Durumda Olurdu?
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Eğer kredi kartı icat edilmeseydi neler olurdu hiç düşündünüz mü? Çünkü kredi kartları sadece cüzdanımızdaki plastik birer kart değil aslında modern kapitalizmin, tüketim çılgınlığının ve küresel ticaret hızının arkasındaki en büyük yakıt. 1950'lerde Diners Club ile başlayan süreçte kredi kartları hiç icat edilmeseydi bugün tamamen farklı, çok daha yavaş ve muhtemelen daha küçük bir ekonomik ekosistemde yaşıyor olurduk. Ama yine de biz bu soruyu yapay zekaya sorduk, o da yanıtladı. Bakalım neler dedi!
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Küresel tüketim ve perakende sektörü daha küçük olurdu.
E-ticaret devrimi hiç yaşanmazdı.
Bireysel borçlanma azalırdı.
Havacılık ve turizm sektörü sekteye uğrardı.
Bankacılık sektörü tamamen farklı şekillenirdi.
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Dünya genelinde nakit para ve darphane yükü devasa boyutta olurdu.
Kayıt dışı ekonomi ve nakit içeren suçlar artardı.
Dürtüsel alışveriş minimuma inerdi.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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