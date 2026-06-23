Ideasets, Gelecek Holding’in Katılımıyla Pre-Seed Turunda 1,25 Milyon Dolar Yatırım Aldı
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Aralık 2025'te Berk Üder, Saltukhan Gülşen ve Arif Çelen tarafından kurulan Ideasets, yapay zekâ, veri bilimi ve öngörü sistemlerini tek bir üretim modelinde birleştiren yeni nesil bir Venture Factory olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, dijital ekonomide gelecekte oluşacak talebi anlamaya, modellemeye ve bu öngörüleri doğrudan ürünlere dönüştürmeye odaklanıyor.
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Dijital Üretimi Tahmine Değil Veriye Dayalı Hale Getiren Bir Altyapı İnşa Ediyor
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Ideasets Ürün Ekosistemi
Alınan yatırımın ardından Ideasets Kurucu Ekibi ve Gelecek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çimen, şirketin hedefleriyle ilgili şunları paylaştı:
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