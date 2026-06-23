Ideasets, Gelecek Holding’in Katılımıyla Pre-Seed Turunda 1,25 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Gelecekteki pazar dinamiklerini geliştirdiği algoritma ve modeller ile analiz eden Ideasets, elde ettiği içgörüleri yeni girişimlere, dijital ürünlere ve teknoloji platformlarına dönüştürerek veri ile üretim arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor.

Şirketin yaklaşımı, sinyalden içgörüye, içgörüden ürüne uzanan ve gerçek dünya verileriyle sürekli beslenen kapalı döngü bir üretim modeli üzerine kuruluyor. Bu modelin merkezinde, büyük ölçekli davranışsal, ekonomik ve dijital sinyalleri analiz ederek tüketicinin neyi, nerede, hangi formatta ve hangi zaman diliminde tüketeceğini modelleyen bir altyapı yer alıyor.

Ideasets, büyük ölçekli davranışsal, ekonomik ve dijital sinyalleri analiz ederek tüketicinin neyi, nerede, hangi formatta ve hangi zaman diliminde tüketeceğini modelleyen kapalı döngü bir sistem geliştirdi. Mobil uygulama ekosistemleri, oyun dağıtım platformları, reklam ağları, sosyal medya ve dijital ticaret sistemleri dahil olmak üzere farklı sinyal kaynaklarından beslenen yapı, tüm global pazarlardaki dijital etkileşimleri analiz ediyor. Şirketin yaklaşımı yalnızca pazar analizi üretmekle sınırlı değil; öngörü sistemleri doğrudan mobil oyunlar, mobil uygulamalar, sosyal medya içerikleri ve marka kampanyalarının tasarım, üretim ve yayın süreçlerine entegre ediliyor. Her yayınlanan proje sistem için yeni bir doğrulama verisi oluşturuyor ve modeller gerçek performans verileriyle sürekli yeniden kalibre ediliyor.