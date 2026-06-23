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Ideasets, Gelecek Holding’in Katılımıyla Pre-Seed Turunda 1,25 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Ideasets, Gelecek Holding’in Katılımıyla Pre-Seed Turunda 1,25 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 18:01
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Aralık 2025'te Berk Üder, Saltukhan Gülşen ve Arif Çelen tarafından kurulan Ideasets, yapay zekâ, veri bilimi ve öngörü sistemlerini tek bir üretim modelinde birleştiren yeni nesil bir Venture Factory olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, dijital ekonomide gelecekte oluşacak talebi anlamaya, modellemeye ve bu öngörüleri doğrudan ürünlere dönüştürmeye odaklanıyor.

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Dijital Üretimi Tahmine Değil Veriye Dayalı Hale Getiren Bir Altyapı İnşa Ediyor

Dijital Üretimi Tahmine Değil Veriye Dayalı Hale Getiren Bir Altyapı İnşa Ediyor

Gelecekteki pazar dinamiklerini geliştirdiği algoritma ve modeller ile analiz eden Ideasets, elde ettiği içgörüleri yeni girişimlere, dijital ürünlere ve teknoloji platformlarına dönüştürerek veri ile üretim arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor. 

Şirketin yaklaşımı, sinyalden içgörüye, içgörüden ürüne uzanan ve gerçek dünya verileriyle sürekli beslenen kapalı döngü bir üretim modeli üzerine kuruluyor. Bu modelin merkezinde, büyük ölçekli davranışsal, ekonomik ve dijital sinyalleri analiz ederek tüketicinin neyi, nerede, hangi formatta ve hangi zaman diliminde tüketeceğini modelleyen bir altyapı yer alıyor.

Ideasets, büyük ölçekli davranışsal, ekonomik ve dijital sinyalleri analiz ederek tüketicinin neyi, nerede, hangi formatta ve hangi zaman diliminde tüketeceğini modelleyen kapalı döngü bir sistem geliştirdi. Mobil uygulama ekosistemleri, oyun dağıtım platformları, reklam ağları, sosyal medya ve dijital ticaret sistemleri dahil olmak üzere farklı sinyal kaynaklarından beslenen yapı, tüm global pazarlardaki dijital etkileşimleri analiz ediyor. Şirketin yaklaşımı yalnızca pazar analizi üretmekle sınırlı değil; öngörü sistemleri doğrudan mobil oyunlar, mobil uygulamalar, sosyal medya içerikleri ve marka kampanyalarının tasarım, üretim ve yayın süreçlerine entegre ediliyor. Her yayınlanan proje sistem için yeni bir doğrulama verisi oluşturuyor ve modeller gerçek performans verileriyle sürekli yeniden kalibre ediliyor.

Ideasets Ürün Ekosistemi

Ideasets Ürün Ekosistemi

Ideasets, ana modelini kullanarak geliştirdiği teknolojileri farklı ürünler aracılığıyla pazara sunuyor. Şirketin ekosisteminde yer alan BeforeTomorrow.io, yapay zekâ destekli içerik ve yaratıcı üretim platformu olarak konumlanırken; AllInsights.ai ve GameInsights.ai, dijital platformlardan gelen milyarlarca veri noktasını analiz ederek şirketlerin, markaların ve oyun stüdyolarının daha doğru stratejik kararlar almasını sağlayan platformları global pazara sunuyor. 2026'nın üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulması planlanan MobilePublisher.ai ise bu içgörüleri doğrudan mobil uygulamalara, mobil oyunlara ve dijital ürünlere dönüştüren yayıncılık katmanını oluşturuyor. 

Şirket aynı zamanda geliştirdiği öngörü sistemlerini kullanarak mobil uygulamalar, mobil oyunlar, dijital içerikler, video ve medya projeleri ile gelecekte film, dizi ve farklı dijital eğlence formatları dahil olmak üzere son kullanıcıya ulaşan yeni nesil ürünler ve girişimler geliştiriyor.

Alınan yatırımın ardından Ideasets Kurucu Ekibi ve Gelecek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çimen, şirketin hedefleriyle ilgili şunları paylaştı:

Alınan yatırımın ardından Ideasets Kurucu Ekibi ve Gelecek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çimen, şirketin hedefleriyle ilgili şunları paylaştı:

Gelecek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çimen, yatırım kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Dünya ekonomisi hızla veri ve yapay zekâ temelli sistemler etrafında yeniden şekilleniyor. Gelecek Holding olarak, geleneksel sektörlerle ileri teknoloji alanlarını bir araya getiren ve uzun vadede yüksek katma değer yaratabilecek girişimlere odaklanıyoruz. Ideasets’in geliştirdiği yaklaşımın, veriyi yalnızca analiz eden değil; karar alma ve üretim süreçlerini dönüştürme potansiyeli taşıyan bir yapı sunduğuna inanıyoruz. Bu yatırım da bu vizyonun önemli bir parçası.” 

Ideasets Kurucu Ortağı ve CEO’su Berk Üder ise şirketin vizyonuna ilişkin şunları söyledi:

“Dijital dünyada her gün üretilen veri hızla büyüyor; ancak bu veriyi anlamlandırıp geleceğe yönelik kararlar üretebilen sistemler aynı hızda gelişmiyor. Ideasets’i kurarken hedefimiz, veri bilimi, algoritma araştırmaları ve yapay zekâ teknolojilerini bir araya getirerek gelecekteki davranışları ve pazar dinamiklerini modelleyebilen bir teknoloji yaklaşımı geliştirmekti. Biz yapay zekâyı yalnızca otomasyon sağlayan bir araç olarak değil, insan uzmanlarla birlikte çalışan yeni bir üretim modelinin parçası olarak

görüyoruz.” 

Ideasets Kurucu Ortağı ve Chief Growth & Strategy Officer’ı Saltukhan Gülşen de yatırımın şirketin büyüme stratejisi açısından önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Dijital ekonomi giderek daha karmaşık bir veri ekosistemine dönüşüyor. Bu veriyi anlamlandırabilen ve geleceğe yönelik öngörüler üretebilen teknolojilerin önemi önümüzdeki dönemde daha da artacak. Gelecek Holding’in erken aşamada verdiği bu destek, Ideasets’in uzun vadeli vizyonuna duyulan güvenin güçlü bir göstergesi. Bu yatırımla birlikte uluslararası pazarlarda daha hızlı büyümeyi ve geliştirdiğimiz teknolojileri küresel ölçekte ölçeklendirmeyi hedefliyoruz.”

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Mira Hanım
Mira Hanım
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