article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine Göre Takıntılı mısın?

Evet/Hayır Testine Göre Takıntılı mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
14.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı düşünceler aklımıza gelir ve kısa süre sonra unutulur. Bazıları ise zihnimizde dönüp durmaya devam eder. Bir mesajın neden geç cevaplandığını tekrar tekrar düşünmek, kapıyı kilitleyip kilitlemediğini kontrol etmek, geçmişte yaşanan bir konuşmayı defalarca zihinde canlandırmak veya her şeyin tam istediğin gibi olmasını istemek... Peki senin zihnin de bazen aynı düşüncelerin etrafında dönüp duruyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir şeyi kontrol ettikten kısa süre sonra tekrar kontrol etme ihtiyacı hisseder misin?

2. Geçmişte söylediğin bir cümleyi günler sonra bile düşünüp "Acaba yanlış mı söyledim?" diye sorgular mısın?

3. Bir mesajına uzun süre cevap gelmediğinde bunun nedenini kafanda farklı senaryolarla açıklamaya çalışır mısın?

4. Bir planın son anda değişmesi seni gereğinden fazla rahatsız eder mi?

5. Birinin sana karşı davranışındaki küçük bir değişikliği uzun süre düşünüp anlamlandırmaya çalışır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir işi tamamladıktan sonra doğru yapıp yapmadığını tekrar tekrar düşünür müsün?

7. Bir konuda karar verdikten sonra "Başka bir seçim yapsaydım daha mı iyi olurdu?" diye düşünür müsün?

8. Çevrendeki insanların senin hakkında ne düşündüğünü normalden fazla önemser misin?

9. Bir tartışmadan sonra konuşmanın her detayını zihninde yeniden yaşar mısın?

10. Eşyaların, planların veya günlük işlerin belirli bir düzende olmasını istediğin olur mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takıntıların Oldukça Baskın

Senin zihnin bir konuyu kolay kolay bırakmıyor olabilir. Bir olay yaşandığında sadece olayın kendisiyle ilgilenmek yerine detayları, olası nedenleri ve farklı ihtimalleri uzun uzun değerlendirme eğilimindesin. Özellikle belirsizlik içeren durumlarda zihnin sana sürekli yeni sorular üretebilir. Bir konuşmada söylenen tek bir kelimeyi günler sonra hatırlaman, bir mesajın tonunu analiz etmen veya geçmişte verdiğin bir kararı tekrar tekrar sorgulaman mümkün. Dışarıdan bakıldığında küçük görünen ayrıntılar senin zihninde oldukça büyük bir yer kaplayabiliyor.

Takıntılı Değilsin, Fazla Rahatsın

Senin zihnin çoğu şeyi gereğinden fazla büyütmüyor. Bir sorun yaşadığında çözmeye çalışıyor, sonrasında ise hayatına devam edebiliyorsun. Geçmişte yaşanan küçük olayları tekrar tekrar düşünmek veya her ayrıntının altında başka bir anlam aramak sana çok göre değil. Bir plan değiştiğinde dünyanın sonu gelmiş gibi hissetmiyor, insanların davranışlarını sürekli analiz etmiyor ve yaptığın küçük hataları uzun süre zihninde taşımıyorsun. Bu özelliğin özellikle stresli durumlarda sana önemli bir avantaj sağlayabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın