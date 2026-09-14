Evet/Hayır Testine Göre Takıntılı mısın?

Senin zihnin çoğu şeyi gereğinden fazla büyütmüyor. Bir sorun yaşadığında çözmeye çalışıyor, sonrasında ise hayatına devam edebiliyorsun. Geçmişte yaşanan küçük olayları tekrar tekrar düşünmek veya her ayrıntının altında başka bir anlam aramak sana çok göre değil. Bir plan değiştiğinde dünyanın sonu gelmiş gibi hissetmiyor, insanların davranışlarını sürekli analiz etmiyor ve yaptığın küçük hataları uzun süre zihninde taşımıyorsun. Bu özelliğin özellikle stresli durumlarda sana önemli bir avantaj sağlayabilir.