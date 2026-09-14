Evet/Hayır Testine Göre Takıntılı mısın?
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Bazı düşünceler aklımıza gelir ve kısa süre sonra unutulur. Bazıları ise zihnimizde dönüp durmaya devam eder. Bir mesajın neden geç cevaplandığını tekrar tekrar düşünmek, kapıyı kilitleyip kilitlemediğini kontrol etmek, geçmişte yaşanan bir konuşmayı defalarca zihinde canlandırmak veya her şeyin tam istediğin gibi olmasını istemek... Peki senin zihnin de bazen aynı düşüncelerin etrafında dönüp duruyor mu?
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1. Bir şeyi kontrol ettikten kısa süre sonra tekrar kontrol etme ihtiyacı hisseder misin?
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2. Geçmişte söylediğin bir cümleyi günler sonra bile düşünüp "Acaba yanlış mı söyledim?" diye sorgular mısın?
3. Bir mesajına uzun süre cevap gelmediğinde bunun nedenini kafanda farklı senaryolarla açıklamaya çalışır mısın?
4. Bir planın son anda değişmesi seni gereğinden fazla rahatsız eder mi?
5. Birinin sana karşı davranışındaki küçük bir değişikliği uzun süre düşünüp anlamlandırmaya çalışır mısın?
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6. Bir işi tamamladıktan sonra doğru yapıp yapmadığını tekrar tekrar düşünür müsün?
7. Bir konuda karar verdikten sonra "Başka bir seçim yapsaydım daha mı iyi olurdu?" diye düşünür müsün?
8. Çevrendeki insanların senin hakkında ne düşündüğünü normalden fazla önemser misin?
9. Bir tartışmadan sonra konuşmanın her detayını zihninde yeniden yaşar mısın?
10. Eşyaların, planların veya günlük işlerin belirli bir düzende olmasını istediğin olur mu?
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Takıntıların Oldukça Baskın
Takıntılı Değilsin, Fazla Rahatsın
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