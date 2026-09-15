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10 Soruluk Bu Psikoloji Testine Göre Sevgisiz mi Büyüdün?

10 Soruluk Bu Psikoloji Testine Göre Sevgisiz mi Büyüdün?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
15.09.2026 - 12:55
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Çocuklukta gördüğümüz ilgi, sevgi ve duygusal yakınlık, yetişkinlikte insanlarla kurduğumuz ilişkileri düşündüğümüzden daha fazla etkileyebilir. Bazen geçmişte yaşadığımız bazı eksiklikleri doğrudan hatırlamayız ama bugün sevgiyi kabul etme biçimimizde, insanlara güvenmekte zorlanmamızda veya kendimizi sürekli kanıtlama ihtiyacımızda bunun izlerini görebiliriz. Peki sen çocukluğunda yeterince sevgi ve ilgi gördüğünü düşünüyor musun?

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1. Birisi sana seni sevdiğini söylediğinde bunu duymaktan mutlu olur musun?

2. Birinin sana olan ilgisi azaldığında hemen kendinde bir sorun arar mısın?

2. Birinin sana olan ilgisi azaldığında hemen kendinde bir sorun arar mısın?

3. Sevdiğin birinden ilgi istediğinde kendini suçlu hissettiğin olur mu?

3. Sevdiğin birinden ilgi istediğinde kendini suçlu hissettiğin olur mu?

4. Birisi sana güzel bir şey söylediğinde bunu kabul etmekte zorlanır mısın?

4. Birisi sana güzel bir şey söylediğinde bunu kabul etmekte zorlanır mısın?

5. İnsanların seni gerçekten sevdiğinden emin olmak için onları sık sık test ettiğin olur mu?

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6. Birinin sana yeterince ilgi göstermediğini düşündüğünde nasıl hissedersin?

7. Kendi duygularını anlatmak konusunda rahat mısın?

8. Bir ilişkide sürekli karşı tarafı kaybetmekten korktuğun olur mu?

8. Bir ilişkide sürekli karşı tarafı kaybetmekten korktuğun olur mu?
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Sevgisizlikten Çok Duygusal Mesafe Yaşamış Olabilirsin

Sevgisizlikten Çok Duygusal Mesafe Yaşamış Olabilirsin

Cevapların, çocukluğunda sevginin tamamen yokluğundan ziyade duyguların yeterince konuşulmadığı veya gösterilmediği bir ortamın izlerini taşıyor olabilir. Belki seni seven insanlar vardı ancak sevgi her zaman senin ihtiyaç duyduğun şekilde ifade edilmedi. Bu nedenle bugün birinin seni sevdiğini bilsen bile bunu hissetmekte zaman zaman zorlanabilirsin. Senin için sevgi yalnızca güzel sözlerden ibaret olmayabilir. Davranışları, ilgiyi, verilen sözü ve küçük ayrıntıları çok önemsiyorsun. Çünkü zihnin sevginin gerçekten var olup olmadığını anlamak için kanıt aramaya alışmış olabilir.

Çocukluğunda Sevgi Vardı Ama Koşullu Hissettirmiş Olabilir

Çocukluğunda Sevgi Vardı Ama Koşullu Hissettirmiş Olabilir

Sen sevgiyi tanıyorsun ancak sevginin her zaman karşılıksız ve güvenli olduğundan emin olamayabilirsin. Küçükken sevginin başarıya, davranışlara, uslu olmaya veya beklentileri karşılamaya bağlı olduğunu hissetmiş olma ihtimalin var. Bu yüzden yetişkinlikte de 'Yeterince iyi miyim?' sorusu zaman zaman zihnine gelebilir. Birinin senden uzaklaşması, ilgisinin azalması veya seni eleştirmesi durumunda kendini hemen değerlendirmeye başlayabilirsin.

Sevgi Konusunda Dengeli Bir Yerin Var

Cevapların, geçmiş deneyimlerinin seni tamamen belirlemediğini gösteriyor. Sevgiye ihtiyaç duyduğunda bunu kabul edebiliyor, insanlara güvendiğinde duygularını paylaşabiliyor ve birinin davranışındaki küçük değişiklikleri hemen büyük bir probleme dönüştürmüyorsun. Elbette zaman zaman güvensiz hissettiğin veya ilgi beklediğin anlar olabilir. Bu son derece normal. Önemli olan, bu duygular ortaya çıktığında onların hayatını yönetmesine izin vermemen.

Sevgiyi Kabul Etme Konusunda Oldukça Rahatsın

Senin cevapların, sevgi gördüğünde bundan şüphe etmek yerine onu kabul etmeye daha yatkın olduğunu gösteriyor. İnsanların seni sevmesini sürekli test etmene veya her davranışın altında başka bir anlam aramana gerek duymuyorsun. Bir ilişkide sorun yaşadığında bunun otomatik olarak senin değerinle ilgili olduğunu düşünmüyorsun. İnsanların bazen uzaklaşabileceğini, yorulabileceğini veya farklı duygular yaşayabileceğini kabul edebiliyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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