10 Soruluk Bu Psikoloji Testine Göre Sevgisiz mi Büyüdün?

Cevapların, çocukluğunda sevginin tamamen yokluğundan ziyade duyguların yeterince konuşulmadığı veya gösterilmediği bir ortamın izlerini taşıyor olabilir. Belki seni seven insanlar vardı ancak sevgi her zaman senin ihtiyaç duyduğun şekilde ifade edilmedi. Bu nedenle bugün birinin seni sevdiğini bilsen bile bunu hissetmekte zaman zaman zorlanabilirsin. Senin için sevgi yalnızca güzel sözlerden ibaret olmayabilir. Davranışları, ilgiyi, verilen sözü ve küçük ayrıntıları çok önemsiyorsun. Çünkü zihnin sevginin gerçekten var olup olmadığını anlamak için kanıt aramaya alışmış olabilir.