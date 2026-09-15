10 Soruluk Bu Psikoloji Testine Göre Sevgisiz mi Büyüdün?
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Çocuklukta gördüğümüz ilgi, sevgi ve duygusal yakınlık, yetişkinlikte insanlarla kurduğumuz ilişkileri düşündüğümüzden daha fazla etkileyebilir. Bazen geçmişte yaşadığımız bazı eksiklikleri doğrudan hatırlamayız ama bugün sevgiyi kabul etme biçimimizde, insanlara güvenmekte zorlanmamızda veya kendimizi sürekli kanıtlama ihtiyacımızda bunun izlerini görebiliriz. Peki sen çocukluğunda yeterince sevgi ve ilgi gördüğünü düşünüyor musun?
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1. Birisi sana seni sevdiğini söylediğinde bunu duymaktan mutlu olur musun?
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2. Birinin sana olan ilgisi azaldığında hemen kendinde bir sorun arar mısın?
3. Sevdiğin birinden ilgi istediğinde kendini suçlu hissettiğin olur mu?
4. Birisi sana güzel bir şey söylediğinde bunu kabul etmekte zorlanır mısın?
5. İnsanların seni gerçekten sevdiğinden emin olmak için onları sık sık test ettiğin olur mu?
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6. Birinin sana yeterince ilgi göstermediğini düşündüğünde nasıl hissedersin?
7. Kendi duygularını anlatmak konusunda rahat mısın?
8. Bir ilişkide sürekli karşı tarafı kaybetmekten korktuğun olur mu?
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