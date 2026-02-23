Yalova’daki Komşu Kavgası: Baba ve Kızını Darbeden Şahıs Tutuklandı

Yaşadığı olayı anlatan Muhammed Baca, 'En son cuma günü kızımla eve döndüm. Sokakta karşılaştığımda ‘Ne bakıyorsun lan’ dedi. Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde dışarı çıktım, araç kameramı söktüm, jandarmaya teslim ettim. ‘İftarımı açıp geliyorum’ dedim. Kız kucağımdaydı. Kızımı kucağıma alıp da kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Jandarma personelinin yanında bana ve kızıma bunu yaptılar. Burnum kırık olduğu için hâlâ akıyor. 4 çocuğumun olması nedeniyle ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu? Vanlılarmış, aşiret çocuklarıymış' dedi.

Uzaklaştırma kararına rağmen bu olayın yaşandığını söyleyen Baca, 'Şu an kızımın kafatası çatlak. Benim de burnum kırık. Bu hâlde evimize gitmeye korkuyoruz. Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Bu vuran şahıs tutuklandı ama 9 aydır bizimle, çocuklarımla uğraşan, hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı olan şahıs hâlâ elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Ben bu 4 çocuğumu alıp nereye gideyim, kime sığınalım, kimden yardım isteyelim? Daha önce de tutanaklarda mevcut; mermi çekirdeği bırakıp ‘Burayı terk et’ gibi notlar, tehditler de aldık. Şikâyetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz' diye konuştu.