Yalova’daki Komşu Kavgası: Baba ve Kızını Darbeden Şahıs Tutuklandı

Yalova
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2026 - 08:24

Yalova’da daha önce aralarında gürültü nedeniyle husumet olan komşular arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. 34 yaşındaki Muhammed Baca, yanında bulunan 14 aylık kızı ile birlikte komşusu tarafından darbedildi. Babanın burnu kırılırken, küçük kızın kafatasında çatlak oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, baba ve kızını darbeden şahıs tutuklandı.

Yalova’da komşular arasında yaşanan kavgada 14 aylık bebek hastanelik oldu.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce satın aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan bir aile arasında çocuk gürültüsü nedeniyle tartışmalar yaşandı.

20 Şubat’ta Muhammed Baca, 14 aylık kızı İkra kucağında olduğu sırada Şener E.’nin sopa ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, küçük İkra’nın ise kafatası çatladı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli S.E. ise serbest kaldı.

“Buradan taşınmam için bizi tehdit ediyorlar”

Yaşadığı olayı anlatan Muhammed Baca, 'En son cuma günü kızımla eve döndüm. Sokakta karşılaştığımda ‘Ne bakıyorsun lan’ dedi. Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde dışarı çıktım, araç kameramı söktüm, jandarmaya teslim ettim. ‘İftarımı açıp geliyorum’ dedim. Kız kucağımdaydı. Kızımı kucağıma alıp da kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Jandarma personelinin yanında bana ve kızıma bunu yaptılar. Burnum kırık olduğu için hâlâ akıyor. 4 çocuğumun olması nedeniyle ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu? Vanlılarmış, aşiret çocuklarıymış' dedi.

Uzaklaştırma kararına rağmen bu olayın yaşandığını söyleyen Baca, 'Şu an kızımın kafatası çatlak. Benim de burnum kırık. Bu hâlde evimize gitmeye korkuyoruz. Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Bu vuran şahıs tutuklandı ama 9 aydır bizimle, çocuklarımla uğraşan, hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı olan şahıs hâlâ elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Ben bu 4 çocuğumu alıp nereye gideyim, kime sığınalım, kimden yardım isteyelim? Daha önce de tutanaklarda mevcut; mermi çekirdeği bırakıp ‘Burayı terk et’ gibi notlar, tehditler de aldık. Şikâyetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz' diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı 👇

twitter.com

'Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza “geçmiş olsun” dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum.

Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.'

