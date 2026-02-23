Yalova’daki Komşu Kavgası: Baba ve Kızını Darbeden Şahıs Tutuklandı
Yalova’da daha önce aralarında gürültü nedeniyle husumet olan komşular arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. 34 yaşındaki Muhammed Baca, yanında bulunan 14 aylık kızı ile birlikte komşusu tarafından darbedildi. Babanın burnu kırılırken, küçük kızın kafatasında çatlak oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, baba ve kızını darbeden şahıs tutuklandı.
Yalova’da komşular arasında yaşanan kavgada 14 aylık bebek hastanelik oldu.
“Buradan taşınmam için bizi tehdit ediyorlar”
