“Birlikte Ne Yapsak?” Kararsızlığına Düşen Arkadaşlara Özel Test!
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Arkadaşlarınla buluştuğunuzda ne yapacağınıza bir türlü karar veremiyor musunuz? Soruları cevapla, birlikte en çok keyif alacağınız aktiviteyi bulalım! Haydi başlıyoruz! 👇
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1. Buluştuğunuzda ilk olarak ne yapmak istersiniz?
2. Bunlardan hangisi sizin için en önemlisi?
3. Hafta sonunuz için bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Hangisi?
4. Bu içeceklerden hangisi?
5. Bunlardan hangisi size daha rahatlatıcı gelir?
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6. Yeni bir şey deneyeceksiniz. Nasıl bir deneyim olsun?
7. Akşamın sonunda nasıl hissetmek istersiniz peki?
8. Güzel bir günden geriye ne kalmalı?
Mahmut Orhan konserine gitmelisiniz!
7 Kocalı Hürmüz oyununa gitmelisiniz!
Ecem Erkek'in tek kişilik tiyatro oyunu Kara Kız'a gitmelisiniz!
Açık havada film izlemelisiniz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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