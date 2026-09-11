“Birlikte Ne Yapsak?” Kararsızlığına Düşen Arkadaşlara Özel Test!

Arkadaş buluşmalarında sakin ama keyifli planları tercih ediyorsanız, The Grand Tarabya Açık Hava Sinemaları tam size göre. Açık havada film izlemek, klasik bir sinema akşamından biraz daha farklı bir deneyim yaşamanızı sağlayacak. Filmi izlerken birlikte vakit geçirip sonrasında en sevdiğiniz sahneler hakkında uzun uzun konuşabilirsiniz. Özellikle yorucu olmayan ama yine de dışarı çıkıp güzel bir akşam geçirmek istediğiniz günler için harika bir seçenek.

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