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“Birlikte Ne Yapsak?” Kararsızlığına Düşen Arkadaşlara Özel Test!

etiket “Birlikte Ne Yapsak?” Kararsızlığına Düşen Arkadaşlara Özel Test!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
11.09.2026 - 20:01
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Arkadaşlarınla buluştuğunuzda ne yapacağınıza bir türlü karar veremiyor musunuz? Soruları cevapla, birlikte en çok keyif alacağınız aktiviteyi bulalım! Haydi başlıyoruz! 👇

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1. Buluştuğunuzda ilk olarak ne yapmak istersiniz?

2. Bunlardan hangisi sizin için en önemlisi?

3. Hafta sonunuz için bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Hangisi?

4. Bu içeceklerden hangisi?

5. Bunlardan hangisi size daha rahatlatıcı gelir?

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6. Yeni bir şey deneyeceksiniz. Nasıl bir deneyim olsun?

7. Akşamın sonunda nasıl hissetmek istersiniz peki?

8. Güzel bir günden geriye ne kalmalı?

Mahmut Orhan konserine gitmelisiniz!

Mahmut Orhan konserine gitmelisiniz!

Arkadaşlarınla birlikte eğlenmek, dans etmek ve enerjisi yüksek bir akşam geçirmek istiyorsan Mahmut Orhan’ın CAVE projesi tam aradığın etkinlik olabilir. Elektronik müziğin ritmine kendinizi bırakırken hep birlikte unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz. Özellikle klasik kafe ve restoran buluşmalarından sıkılan gruplar için farklı bir plan alternatifi sunuyor. Hep birlikte müziğin ve sahne atmosferinin tadını çıkarmak istiyorsanız bu etkinliği listenize mutlaka ekleyin. 

Bu etkinlik için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

7 Kocalı Hürmüz oyununa gitmelisiniz!

7 Kocalı Hürmüz oyununa gitmelisiniz!

Eğlenceli hikayeleri ve bol kahkahalı tiyatro oyunlarını seviyorsanız, 7 Kocalı Hürmüz birlikte geçireceğiniz keyifli bir akşam için güzel bir seçenek. Oyunun eğlenceli hikayesi ve sahnedeki hareketli atmosferi, klasik bir arkadaş buluşmasına biraz daha renk katacak. Uzun uzun sohbet etmek yerine birlikte gülüp eğleneceğiniz bir plan arıyorsanız, bu oyun tam size göre. 

Bu etkinlik için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

Ecem Erkek'in tek kişilik tiyatro oyunu Kara Kız'a gitmelisiniz!

Ecem Erkek'in tek kişilik tiyatro oyunu Kara Kız'a gitmelisiniz!

Kara Kız birlikte geçireceğiniz keyifli bir akşam için güzel bir seçenek. Ecem Erkek’in sahne performansını izlerken hem eğlenceli hem de farklı bir tiyatro deneyimi yaşayabilirsiniz. Klasik bir arkadaş buluşması yerine birlikte bir oyun izlemek, akşamınıza güzel bir değişiklik katacak. Çıkışta oyun hakkında konuşup gecenin en sevdiğiniz anlarını paylaşabilirsiniz. 

Bu etkinlik için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

Açık havada film izlemelisiniz!

Açık havada film izlemelisiniz!

Arkadaş buluşmalarında sakin ama keyifli planları tercih ediyorsanız, The Grand Tarabya Açık Hava Sinemaları tam size göre. Açık havada film izlemek, klasik bir sinema akşamından biraz daha farklı bir deneyim yaşamanızı sağlayacak. Filmi izlerken birlikte vakit geçirip sonrasında en sevdiğiniz sahneler hakkında uzun uzun konuşabilirsiniz. Özellikle yorucu olmayan ama yine de dışarı çıkıp güzel bir akşam geçirmek istediğiniz günler için harika bir seçenek. 

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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