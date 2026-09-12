Tuzlu Kahve ve Uzak Şehir'in Ortak Oyuncusu Şaşırttı! İki Dizide Birden Rol Alacak
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Yeni sezonun reyting yarışında karşı karşıya gelen Tuzlu Kahve ve Uzak Şehir'le ilgili ilginç bir detay sosyal medyanın dikkatini çekti. Tuzlu Kahve'de Hakan karakteriyle izlediğimiz bir oyuncunun Uzak Şehir'in 3. sezon kadrosuna da katıldığı ortaya çıktı. Böylece aynı oyuncu, reytinglerde rakip olan iki popüler dizide birden seyirci karşısına çıkacak.
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Yeni sezonun dikkat çeken dizilerinden Tuzlu Kahve ile reyting rekortmeni Uzak Şehir arasındaki ilginç bağlantı sosyal medyada gündem oldu.
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Mehmet Korhan Fırat, rakip diziler Tuzlu Kahve ve Uzak Şehir'de rol alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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