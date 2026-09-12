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Uzak Şehir'in Kadrosu Baştan Aşağı Değişiyor! 3 Yeni Karakterden İlk Kareler

Uzak Şehir'in Kadrosu Baştan Aşağı Değişiyor! 3 Yeni Karakterden İlk Kareler

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2026 - 13:13
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Uzak Şehir'in 3. sezonu için geri sayım sürerken yeni bölümlerden ilk görüntüler peş peşe gelmeye başladı. Sezon finalinde dört önemli oyuncusuna veda eden fenomen dizi, hikayeye dahil olacak yeni karakterlerle kadrosunu güçlendirdi. 3. sezon ilk bölüm fotoğrafları yayınlanan Uzak Şehir'de yeni oyuncuların ilk set fotoğrafları da geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

İlk iki sezonunda toplam 63 bölüm yayınlanan Uzak Şehir, sezon finalinin ardından kadrosunda önemli değişikliklere gitmişti. Alper Çankaya, Ferit Kaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ceren Moray'ın vedasının ardından Uzak Şehir'in 3. sezonuna katılacak yeni oyuncular da belli oldu.

Yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Mehmet Koran Fırat, Albora ailesine yakınlığıyla dikkat çekecek Ufuk karakterine hayat verecek. Ancak asıl merak uyandıran yeni karakterlerden biri Enver olacak. Onur Özaydın'ın hayat vereceği Enver, Alya'nın ilk aşkı olarak hikayeye dahil olacak.  Uzak Şehir'in bir diğer yeni oyuncusu ise Yalı Çapkını'ndan tanıdığımız Ersin Arıcı oldu. Arıcı, yeni sezonda Ateş karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. 3. sezonun ilk bölümünden görsellerin yayınlanmasıyla birlikte Ufuk, Enver ve Ateş'in setten ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

İşte Uzak Şehir'in 3. sezonuna dahil olan 3 yeni oyuncudan ilk kareler:

İşte Uzak Şehir'in 3. sezonuna dahil olan 3 yeni oyuncudan ilk kareler:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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