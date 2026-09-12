Uzak Şehir'in Kadrosu Baştan Aşağı Değişiyor! 3 Yeni Karakterden İlk Kareler
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Uzak Şehir'in 3. sezonu için geri sayım sürerken yeni bölümlerden ilk görüntüler peş peşe gelmeye başladı. Sezon finalinde dört önemli oyuncusuna veda eden fenomen dizi, hikayeye dahil olacak yeni karakterlerle kadrosunu güçlendirdi. 3. sezon ilk bölüm fotoğrafları yayınlanan Uzak Şehir'de yeni oyuncuların ilk set fotoğrafları da geldi.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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İşte Uzak Şehir'in 3. sezonuna dahil olan 3 yeni oyuncudan ilk kareler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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