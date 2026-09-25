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İki Dizi Erken Final Yapınca Takvim Değişti: Hangi Dizi Hangi Gün Yayında, Yeni Diziler Ne Zaman Başlıyor?

İki Dizi Erken Final Yapınca Takvim Değişti: Hangi Dizi Hangi Gün Yayında, Yeni Diziler Ne Zaman Başlıyor?

Atv dizi yayın akışı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 10:33
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Yeni sezon daha üçüncü haftasındayken ATV'den peş peşe gelen iki final haberi ekranlarda taşları yerinden oynattı. Reyting yarışında tutunamayan iki iddialı yapımın vedasıyla bazı akşamlar boşa çıktı, izleyicinin kafası da karıştı. Bu hafta sonu iki yeni dizi ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor, merakla beklenen bir yapımın dönüş tarihi için de yapımcısından ilk açıklama geldi.

Kaynak: Dizi Dünyası

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ATV, reytinglerde tutunamayan A.B.İ. ve Aşk ve Taht için 5. bölümde final kararı verdi.

ATV, reytinglerde tutunamayan A.B.İ. ve Aşk ve Taht için 5. bölümde final kararı verdi.

A.B.İ. ve Aşk ve Taht, ATV'nin bu sezon en çok güvendiği iki diziydi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolündeki A.B.İ. ikinci sezonuna 8 Eylül'de başladı, Akın Akınözü'nü Alaaddin Keykubat olarak izleyiciyle buluşturan Aşk ve Taht ise bir gün sonra yayına girdi. Ne var ki iki dizi de reyting listelerinde üst sıralara tırmanamadı. A.B.İ. için final kararının 22 Eylül sonuçlarının ardından alındığı konuşuluyor, Aşk ve Taht ise 23 Eylül akşamı AB'de 13. sırada kaldı. İki yapım da 5. bölümleriyle veda edecek.

Dizi Dünyası'nın tablosunda ATV'nin salı, çarşamba ve cuma akşamları şimdilik boş görünüyor.

Dizi Dünyası'nın tablosunda ATV'nin salı, çarşamba ve cuma akşamları şimdilik boş görünüyor.

Kumandayı eline alıp 'Bu akşam ne var?' diye düşünenler için Dizi Dünyası'nın paylaştığı güncel tablo epey işe yarayacak. Hangi dizi hangi gün hangi kanalda sorusunun 2026 dizi takvimindeki son hali şu:

Pazartesi: Evlilik Güzeldir (TRT 1), Altı Üstü İstanbul (ATV), Uzak Şehir (Kanal D)

Salı: Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1), Tuzlu Kahve (Star TV), Anne Yarısı (NOW), Haysiyet (Kanal D)

Çarşamba: Sevdan Bir Ateş (Show TV), Yeraltı (NOW, 7 Ekim'den itibaren)

Perşembe: Güneşin Doğduğu Yer (ATV), Muhtemel Aşk (Show TV), Sevdiğim Sensin (Star TV), Halef: Köklerin Çağrısı (NOW), Beyaz'la Joker (Kanal D)

Cuma: Taşacak Bu Deniz (TRT 1), Kızılcık Şerbeti (Show TV)

Cumartesi: Gönül Dağı (TRT 1), Mercan Köşk (ATV), Güldür Güldür Show (Show TV), Başkalarının Hayatı (Star TV), Güller ve Günahlar (Kanal D)

Pazar: Teşkilat (TRT 1), Kim Milyoner Olmak İster? (ATV), Çirkin (Star TV), Ömür Usta (NOW), Daha 17 (Kanal D)

İki finalle birlikte ATV'nin salı ve çarşamba akşamları boşa çıkıyor, cuma akşamı ise tabloda zaten boş. Hamal, Cevher, Centilmen, Şapkacı Kadınlar, İyilik Öğretmeni ve Karakuyu'nun hangi akşam izleyici karşısına geçeceği henüz belli değil. Muhtemel Aşk'ın akıbeti de merak konusu, Taşacak Bu Deniz'in dönüş tarihi içinse farklı iddialar dolaşıyor.

Başkalarının Hayatı cumartesi, Ömür Usta pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başkalarının Hayatı cumartesi, Ömür Usta pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hafta sonu kumandanın başında olacaklar için iki yeni dizi geliyor. Star TV'nin genç kadrolu yeni dizisi Başkalarının Hayatı, 26 Eylül Cumartesi 20.00'de başlıyor; Eylül Lize Kandemir ile Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizi, gözü hep başkalarının hayatında olan genç bir kadının hikâyesini anlatacak. Nurgül Yeşilçay'ın uzun aradan sonra başrole döndüğü Ömür Usta ise 27 Eylül Pazar akşamı 20.00'de NOW'da seyirciyle buluşacak. Yayın tarihinin bir türlü açıklanmamasına şakayla karışık sitem eden Yeşilçay'ın bekleyişi de böylece sona eriyor. Yeraltı hayranlarına da iyi haber var: Yapımcı Fatih Aksoy'un açıklamasına göre dizi 7 Ekim Çarşamba NOW'a dönüyor, kanal ise henüz resmi duyuru yapmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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