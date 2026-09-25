İki Dizi Erken Final Yapınca Takvim Değişti: Hangi Dizi Hangi Gün Yayında, Yeni Diziler Ne Zaman Başlıyor?

A.B.İ. ve Aşk ve Taht, ATV'nin bu sezon en çok güvendiği iki diziydi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolündeki A.B.İ. ikinci sezonuna 8 Eylül'de başladı, Akın Akınözü'nü Alaaddin Keykubat olarak izleyiciyle buluşturan Aşk ve Taht ise bir gün sonra yayına girdi. Ne var ki iki dizi de reyting listelerinde üst sıralara tırmanamadı. A.B.İ. için final kararının 22 Eylül sonuçlarının ardından alındığı konuşuluyor, Aşk ve Taht ise 23 Eylül akşamı AB'de 13. sırada kaldı. İki yapım da 5. bölümleriyle veda edecek.