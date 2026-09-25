İki Dizi Erken Final Yapınca Takvim Değişti: Hangi Dizi Hangi Gün Yayında, Yeni Diziler Ne Zaman Başlıyor?
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Yeni sezon daha üçüncü haftasındayken ATV'den peş peşe gelen iki final haberi ekranlarda taşları yerinden oynattı. Reyting yarışında tutunamayan iki iddialı yapımın vedasıyla bazı akşamlar boşa çıktı, izleyicinin kafası da karıştı. Bu hafta sonu iki yeni dizi ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor, merakla beklenen bir yapımın dönüş tarihi için de yapımcısından ilk açıklama geldi.
Kaynak: Dizi Dünyası
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ATV, reytinglerde tutunamayan A.B.İ. ve Aşk ve Taht için 5. bölümde final kararı verdi.
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Dizi Dünyası'nın tablosunda ATV'nin salı, çarşamba ve cuma akşamları şimdilik boş görünüyor.
Başkalarının Hayatı cumartesi, Ömür Usta pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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