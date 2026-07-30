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Acun Ilıcalı'dan Hull City'e İstanbul'da Boğaz Turu!

Acun Ilıcalı'dan Hull City'e İstanbul'da Boğaz Turu!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 14:29
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselmenin sevincini İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı. Futbolcuları, teknik heyeti ve spor dünyasından birçok ismi buluşturan gecede yeni sezon öncesi birlik ve motivasyon mesajı verilirken, tarihi Halas 71 teknesinde gerçekleşen boğaz turu renkli anlara sahne oldu.

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Hull City için Boğaz'da özel gece!

Hull City için Boğaz'da özel gece!

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin futbolcuları ve teknik ekibi, yeni sezon öncesinde kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın davetiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel organizasyonda bir araya geldi.

Geceye Hull City ekibinin yanı sıra spor dünyasından çok sayıda davetli ile kulübün ana sponsorlarından Corendon Airlines'ın temsilcileri katıldı.

Geceye Hull City ekibinin yanı sıra spor dünyasından çok sayıda davetli ile kulübün ana sponsorlarından Corendon Airlines'ın temsilcileri katıldı.

Etkinliğe 112 yıllık geçmişiyle İstanbul'un simge tarihi teknelerinden Halas 71 ev sahipliği yaptı.

Premier Lig'e yükselme başarısının kutlandığı gecede Acun Ilıcalı, davetlilerle yakından ilgilenirken İstanbul Boğazı'nda düzenlenen organizasyon yeni sezon öncesi futbolcular için de büyük motivasyon oldu.

Premier Lig'e yükselme başarısının kutlandığı gecede Acun Ilıcalı, davetlilerle yakından ilgilenirken İstanbul Boğazı'nda düzenlenen organizasyon yeni sezon öncesi futbolcular için de büyük motivasyon oldu.

Boğaz turu yaparken poz da verdiler!

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Kutlama anları:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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