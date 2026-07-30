Acun Ilıcalı'dan Hull City'e İstanbul'da Boğaz Turu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselmenin sevincini İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı. Futbolcuları, teknik heyeti ve spor dünyasından birçok ismi buluşturan gecede yeni sezon öncesi birlik ve motivasyon mesajı verilirken, tarihi Halas 71 teknesinde gerçekleşen boğaz turu renkli anlara sahne oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hull City için Boğaz'da özel gece!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geceye Hull City ekibinin yanı sıra spor dünyasından çok sayıda davetli ile kulübün ana sponsorlarından Corendon Airlines'ın temsilcileri katıldı.
Premier Lig'e yükselme başarısının kutlandığı gecede Acun Ilıcalı, davetlilerle yakından ilgilenirken İstanbul Boğazı'nda düzenlenen organizasyon yeni sezon öncesi futbolcular için de büyük motivasyon oldu.
👇
Kutlama anları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın