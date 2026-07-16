AHBAP Soruşturmasında Haluk Levent ve Ece Güner’in de Aralarında Olduğu 14 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Haluk Levent’in tutuklamaya sevk yazısı da ortaya çıktı. Yazıda, 'Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği' ifadeleri yer aldı.

Savcılık, Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak'ı tutuklamaya sevk etti.

Tutuklama kararı çıktı!

Sulh ceza hakimliği, gece yarısı Haluk Levent, Yeliz Kaya, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Öztünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeniler, Zafer Yay, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu'nun tutuklanmasına karar verdi.