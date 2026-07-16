Yasak Elma ve Sadakatsiz Gibi Dizilerin Yapımcısı MED Yapım’ın Sahibi Fatih Aksoy Gözaltına Alındı
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Ekranlara damga vuran Sadakatsiz, Yasak Elma gibi çok sayıda dizi ve filmin yapımcısı olan MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy, ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
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MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy gözaltına alındı.
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Fatih Aksoy kimdir?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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