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Yasak Elma ve Sadakatsiz Gibi Dizilerin Yapımcısı MED Yapım’ın Sahibi Fatih Aksoy Gözaltına Alındı

Yasak Elma ve Sadakatsiz Gibi Dizilerin Yapımcısı MED Yapım’ın Sahibi Fatih Aksoy Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 07:35
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Ekranlara damga vuran Sadakatsiz, Yasak Elma gibi çok sayıda dizi ve filmin yapımcısı olan MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy, ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı. 

Kaynak: Burak Doğan / X

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MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy gözaltına alındı.

MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy gözaltına alındı.

Birçok ünlü dizi, film ve programın yapımcısı olan MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir süredir yürüttüğü yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Fatih Aksoy kimdir?

Fatih Aksoy kimdir?

Fatih Aksoy, 1961 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan M. Fatih Aksoy, bir süre kurumsal şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 1988 yılında yönetmen yardımcısı olarak sektöre adım attı. 

1993 yılında kendi yapım şirketi Medyapım’ı kurdu. Türkiye’de özel televizyonculuğun başladığı bu yıllarda çok ses getiren yapımlara imza attı.

2000 yılında yaptığı Dadı (Nanny) dizisi dünyada bir Amerikan dizisinin yapılan ilk uyarlaması oldu.  

Kim 500 Milyar İster (Who wants to be a Millionarie) , Buzda Dans (Dancing on Ice), Popstar gib çok ses getiren dünyaca ünlü formatları Türkiye’de başarıyla uyguladı. Popstar’la Türkiye’de özel televizyonculuğun başlangıcından bugüne kadar bir televizyon yapımının aldığı en yüksek reytinge ulaştı.

2010 yılından itibaren drama dizileri yapmaya yöneldi. Bu tarihten sonra Grey’s Anatomy, Desperate Housewives ve Shameless gibi dizileri başarıya uyarladı. Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı ve Karadağlar gibi uzun soluklu özgün diziler üretti. Son dönemde de Yasak Elma, Sadaksiz gibi dizilerle ekranlara damga vurdu. Evli ve 3 çocukludur.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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