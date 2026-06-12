Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan İçin Karar: Ünlülere Yasaklı Madde Soruşturmasında 9 Kişi Tutuklandı
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Ünlülere yönelik ‘yasaklı ‘madde soruşturmasında şüphelilerden 9'u tutuklanırken, aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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