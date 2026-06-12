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Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan İçin Karar: Ünlülere Yasaklı Madde Soruşturmasında 9 Kişi Tutuklandı

Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan İçin Karar: Ünlülere Yasaklı Madde Soruşturmasında 9 Kişi Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2026 - 10:39 Son Güncelleme: 12.06.2026 - 10:43
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Ünlülere yönelik ‘yasaklı ‘madde soruşturmasında şüphelilerden 9'u tutuklanırken, aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de aralarında bulunduğu 16 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tutuklananlar

1 -Tolga Çam

2-Murat Saygı

3-Enis Ahmet Onat

4-Emre Tari

5-Hasan Vatan

6-Reyhan Küçükyeğen

7-Mehmet Yıldız

8-Ramos Correira

9-Eren Yorulmaz

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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