Bulmacayı Tamamlayıp Kediyi Yemeğine Ulaştırabilecek misin?
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Sevimli Dostumuzu Leziz Yiyeceğe Ulaştırabilecek misin? 🐱🐟
Acıkmış sevimli bir kedi ve diğer tarafta leziz bir ziyafet! Ancak aralarındaki tek engel, sürekli dönen ve yolu tıkayan boru parçaları. Zamanlama yeteneğine ve mantığına güveniyor musun? Ekrandaki dönen boru parçalarını tam doğru anda durdurup kesintisiz bir yol oluşturmalısın.
Her seviyede bulmaca daha da zorlaşacak. Rotayı doğru planlamalı ve reflekslerini konuşturmalısın. Bakalım boruları eksiksiz birleştirip kedimizi yiyeceğine kavuşturan bir Bulmaca Ustası olabilecek misin?
Hazırsan, ekrana dokun ve doğru zamanlamayı yakala! 🧩✨ Yol açılıyor!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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