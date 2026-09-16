Bulmacayı Tamamlayıp Kediyi Yemeğine Ulaştırabilecek misin?

Sevimli Dostumuzu Leziz Yiyeceğe Ulaştırabilecek misin? 🐱🐟

Acıkmış sevimli bir kedi ve diğer tarafta leziz bir ziyafet! Ancak aralarındaki tek engel, sürekli dönen ve yolu tıkayan boru parçaları. Zamanlama yeteneğine ve mantığına güveniyor musun? Ekrandaki dönen boru parçalarını tam doğru anda durdurup kesintisiz bir yol oluşturmalısın.

Her seviyede bulmaca daha da zorlaşacak. Rotayı doğru planlamalı ve reflekslerini konuşturmalısın. Bakalım boruları eksiksiz birleştirip kedimizi yiyeceğine kavuşturan bir Bulmaca Ustası olabilecek misin?

Hazırsan, ekrana dokun ve doğru zamanlamayı yakala! 🧩✨ Yol açılıyor!