İstanbul'da Bir Ambulans Şoförü Acil Hastayı Götürürken Yaşadıklarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.05.2026 - 15:17

İstanbul dünyanın en yoğun şehirlerinden biri. Her gün milyonlarca araç aynı yolları paylaşıyor. Doğal olarak İstanbul trafiği de her zaman gündemimizde. O kalabalığın içindeki acil durum araçları, gitmeleri gereken yere ulaşmaya çalışırken saniyeler bambaşka bir anlam taşıyor.

İstanbul'da bir ambulans şoförü acil hastasını hastaneye götürürken yaşadığı zorlu anları paylaştı. Video İstanbul trafiğini bir kere daha gözler önüne sererken, ambulans şoförlerine saygıyı da artırdı. 

Saniyelerin önemi büyük.

Türkiye'de ambulansa yol verme zorunluluğu yasal olarak var ama uygulamada büyük boşluklar yaşanıyor. Dar sokaklar, çift taraflı park ve yoğun trafik şoförlerin yol açma iradesinden bağımsız olarak ambulansı engelliyor. 

Tıpta 'altın saat' kavramı kritik. Kalp krizi, inme ve ağır travma vakalarında ilk 60 dakika hayatta kalma oranını doğrudan belirliyor. İstanbul trafiğinde kaybedilen her dakika bu altın saati tüketiyor. Ambulans şoförü hem aracı sürmek hem hastanın durumunu takip etmek hem de trafikte yol bulmak zorunda. Bu çoklu baskı altında verilen kararlar hem fiziksel hem zihinsel olarak son derece yorucu. Bu yüzden trafikte her birimizin sorumlu davranması büyük önem taşıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
