Dünyanın En Ekşi Şekeri Yeniden Viral Oldu: Sosyal Medya Şekeri Deneyenlerin Reaksiyonlarıyla Doldu

Başkasının aşırı bir şey yaşamasını izlemek beyinde hem empati hem de güvenli heyecan üretiyor. Tehlikeyi bizzat yaşamadan o adrenalin hissini almak mümkün. Bu mekanizma korku filmlerini, aksiyon sahnelerini ve ekşi şeker videolarını aynı kategoriye koyuyor.

Peki Bu Şeker Gerçekten Bu Kadar Ekşi mi?

Dünyanın en ekşi şekerlerini ürettikleri bilinen iki marka sitrik asit konsantrasyonunu normal şekerlerden çok daha yüksek tutuyor. Bu yoğun asit dil ve yanak mukozasını geçici olarak tahriş ediyor. Dilinize değer değmez pH dengesini geçici olarak değiştiriyorlar, bu da videolardaki o istemsiz kasılmalara ve 'elektrik çarpması' benzeri tepkilere neden oluyor. Reaksiyonlar abartı değil, biyokimyasal bir gerçek.