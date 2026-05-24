Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
24.05.2026 - 12:16
Kişisel bakımdan modaya, araç aksesuarlarından teknolojik yardımcılara kadar bu haftanın en çok talep gören ve sepetleri dolduran yıldız ürünleri belli oldu! Sadece popülerlikleriyle değil, Onedio severlere özel kodların getirdiği sepet avantajlarıyla da bu hafta elden ele gezen en popüler tercihleri tek bir yerde topladık. İşte haftanın en çok satanlar rehberi!

Bu içerik 24.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Mutfakta ve kişisel bakımda organik dokunuş arayanların bu haftaki ilk tercihi oldu!

Markanın çok sevilen bu popüler ürünü, sepetlerde aktif olan ''onedio'' %10 indirim kodunun da etkisiyle mutfak stoklarını yenilemek isteyenlerin en çok satın aldığı seçenek oldu.

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml

Haftanın en çok sevilen Adidas kampanyasında bu retro model kapış kapış gitti!

Konforu ve tasarımıyla öne çıkan bu model, bize özel onedio30 koduyla birlikte sepette %30 indirimle 3.949 TL yerine 2.764 TL'ye gelerek haftanın en çok satan moda ürünü oldu.

Adidas Eclyptix 2000 Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Sağlıklı beslenmeyi pratik hale getiren bu pankek karışımı haftanın en tatlı kampanyası oldu!

Yüksek proteinli yapısıyla çok sevilen bu karışım, bu hafta sepetleri dolduran onedio15 kodu sayesinde sadece 380 TL'ye gelerek beslenme kategorisinde çok satanlar listesine girdi.

Animal Joy Protein Pankek Mix

Eforsuz sokak stilini sevenlerin sepetine eklediği bu basic tişörtte dev kod avantajı çok gitti!

Premium kumaş dokusuyla günlük gardırobun kurtarıcısı olan bu tişört, Onedio okurlarına özel tanımlanan Onedio45 kodu sayesinde %45 net indirimle 599,00 TL yerine 349 TL'ye geldi.

Paen Basic Premium Regular Fit T-shirt

Yaz sıcakları yaklaşırken aracını korumak isteyenler bu numaratör hediyeli seti çok sevdi!

Şemsiye tasarımıyla direksiyonun ısınmasını engelleyen bu araç güneşliği, yanındaki oto numaratör hediyesiyle birlikte bu hafta sürücülerin sepetine en çok eklediği kullanışlı popüler set oldu.

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti

Yaz sıcaklarında çantasından serinlik ayırmak istemeyenler bu 5 kademeli modele yöneldi!

Type-C şarjlı, boyun askılı ve LED ekranlı bu katlanabilir mini fan, turbo gücü ve masaüstü kullanımıyla bu hafta teknolojik ürünler arasında en çok satanlar listesinde yerini aldı.

ROBEVE Blic BWFN22 Turbo El Vantilatörü Mini Fan

Yoğun günlerin ve spor seanslarının ardından kaslarını rahatlatmak isteyenlerin favorisi listede!

Fırçasız motoru ve darbeli titreşim teknolojisiyle kas tutulmalarına anında müdahale eden bu şarjlı cihaz, 4 farklı masaj başlığıyla evde profesyonel bir rahatlık sunuyor.

Robeve Auhma Fırçasız Motorlu Masaj Tabancası

Uzun yolculuklara çıkanların ve sürücülerin acil durum çantası bu hafta çok sattı!

Lastik şişirebilen 150 PSI güçlü hava kompresörü, 10.000 mAh powerbank ve akü takviye fonksiyonuyla bu 4'ü 1 arada cihaz, haftanın en çok talep gören araç ekipmanı oldu.

Jump Starter Auhma 10.000 mAh Akü Takviye Cihazı ve Hava Kompresörü

Büyük seyahat planları yapanların ilk tercihi son 60 günün en düşük fiyatındaki bu valiz oldu!

Ultra hafif ABS yapısıyla ağırlık yapmayan ve rengiyle bagaj bantlarında hemen fark edilen bu büyük boy valiz, en uygun fiyat seviyesine inmesiyle birlikte bu hafta kapış kapış gitti.

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Büyük Boy Valiz Trion

Kuru ciltlerin nem bariyerini koruyan bu dev krem sepet fiyatıyla kapış kapış gitti!

Seramid ve hyalüronik asit içeren bu 340 gramlık premium krem, bu hafta sepette net 899,92 TL'lik özel fiyata gelmesiyle birlikte kişisel bakım alışverişlerinde listenin başına tırmandı.

CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid İçerikli Nemlendirici Krem

Yılların efsane ruju doğal ve nemli bitişiyle bu hafta yine listenin başını çekti!

Dudağın doğal rengiyle bütünleşen o ikonik tonuyla bilinen bu popüler ruj, Clinique ürünlerinde geçerli %20 sepet indirimiyle birlikte kozmetik dünyasında en çok satanlar lideri oldu.

Clinique Almost Lipstick Ruj Black Honey

