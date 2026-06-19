Ne Avokado, Ne Portakal Ne de Muz: Kalp ve Damar Uzmanı En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı
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Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, besin değerleri ve glisemik indeks oranlarına göre yaptığı meyve değerlendirmesinde zirvenin sahibini açıkladı. Damar esnekliğini artıran yaban mersini ve böğürtlen gibi orman meyveleri, uzman isimden tam not alarak en sağlıklı meyve seçildi.
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Kalp ve damar hastalıkları alanında uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Muhammed Keskin, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yön verecek dikkat çekici bir açıklamaya imza attı.
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İşte Prof. Dr. Muhammed Keskin’in Instagram hesabından paylaştığı “meyveleri puanlıyoruz” videosu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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