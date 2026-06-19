Ne Avokado, Ne Portakal Ne de Muz: Kalp ve Damar Uzmanı En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı

Sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı özel bir videoda meyveleri sağlık açısından inceleyen deneyimli doktor, insan vücudu için en yararlı olan seçeneği belirledi. Yapılan bu detaylı incelemede meyveler; içerdikleri vitaminler, taşıdıkları mineraller ve kan şekerini yükseltme hızını belirleyen glisemik indeks oranlarına göre özel bir puanlama sisteminden geçirildi.

Uzmanın yaptığı bu titiz değerlendirme sonucunda sağlık açısından en yüksek not olan 10 puanı almayı başaran yegane grup orman meyveleri oldu. Özellikle yaban mersini ve böğürtlenin başı çektiği bu şifalı meyveler, damarların esnekliğini doğrudan artırıcı etkileri sayesinde kalp sağlığını korumada listenin en üst sırasına yerleşti. Günlük hayatta sıkça tüketilen ve sağlıklı olduğu bilinen muz, portakal veya avokado gibi oldukça popüler seçenekleri bile geride bırakan orman meyveleri, kalbi koruyucu gücüyle öne çıkıyor.

Meyve tüketiminde sadece seçilen türün değil, aynı zamanda hazırlama ve tüketim şeklinin de büyük önem taşıdığı vurgulandı. Taze olarak tüketilen meyvelerin yanı sıra kurutulmuş meyvelerin besin kalitesinde yaşanan değişimlere dikkat çeken uzman isim, bilinçsiz tüketimin risklerine değindi. Ayrıca, bazı meyvelerin hali hazırda kullanılan reçeteli ilaçlarla girebileceği olumsuz etkileşimler hakkında da hayati uyarılarda bulunuldu.