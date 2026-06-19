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Ne Avokado, Ne Portakal Ne de Muz: Kalp ve Damar Uzmanı En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı

Ne Avokado, Ne Portakal Ne de Muz: Kalp ve Damar Uzmanı En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2026 - 12:41
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Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, besin değerleri ve glisemik indeks oranlarına göre yaptığı meyve değerlendirmesinde zirvenin sahibini açıkladı. Damar esnekliğini artıran yaban mersini ve böğürtlen gibi orman meyveleri, uzman isimden tam not alarak en sağlıklı meyve seçildi.

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Kalp ve damar hastalıkları alanında uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Muhammed Keskin, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yön verecek dikkat çekici bir açıklamaya imza attı.

Kalp ve damar hastalıkları alanında uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Muhammed Keskin, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yön verecek dikkat çekici bir açıklamaya imza attı.

Sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı özel bir videoda meyveleri sağlık açısından inceleyen deneyimli doktor, insan vücudu için en yararlı olan seçeneği belirledi. Yapılan bu detaylı incelemede meyveler; içerdikleri vitaminler, taşıdıkları mineraller ve kan şekerini yükseltme hızını belirleyen glisemik indeks oranlarına göre özel bir puanlama sisteminden geçirildi.

Uzmanın yaptığı bu titiz değerlendirme sonucunda sağlık açısından en yüksek not olan 10 puanı almayı başaran yegane grup orman meyveleri oldu. Özellikle yaban mersini ve böğürtlenin başı çektiği bu şifalı meyveler, damarların esnekliğini doğrudan artırıcı etkileri sayesinde kalp sağlığını korumada listenin en üst sırasına yerleşti. Günlük hayatta sıkça tüketilen ve sağlıklı olduğu bilinen muz, portakal veya avokado gibi oldukça popüler seçenekleri bile geride bırakan orman meyveleri, kalbi koruyucu gücüyle öne çıkıyor.

Meyve tüketiminde sadece seçilen türün değil, aynı zamanda hazırlama ve tüketim şeklinin de büyük önem taşıdığı vurgulandı. Taze olarak tüketilen meyvelerin yanı sıra kurutulmuş meyvelerin besin kalitesinde yaşanan değişimlere dikkat çeken uzman isim, bilinçsiz tüketimin risklerine değindi. Ayrıca, bazı meyvelerin hali hazırda kullanılan reçeteli ilaçlarla girebileceği olumsuz etkileşimler hakkında da hayati uyarılarda bulunuldu.

İşte Prof. Dr. Muhammed Keskin’in Instagram hesabından paylaştığı “meyveleri puanlıyoruz” videosu:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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