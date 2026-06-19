Evet/Hayır Testine Göre Değiştin mi?
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İnsan farkında olmadan zamanla değişir. Bazı alışkanlıklarını geride bırakır, bazı düşüncelerini yeniden şekillendirir ve olaylara eskisinden çok farklı bakmaya başlar. Peki sen gerçekten değiştin mi, yoksa hâlâ eski alışkanlıklarının izlerini mi taşıyorsun? Sadece 'Evet' veya 'Hayır' cevapları vererek bunu öğrenmeye hazır ol!
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Evet/Hayır Testine Göre Değiştin mi?
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