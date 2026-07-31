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Ekonomi
Dünyanın En Çok Satılan Otomobil Markası Belli Oldu

Dünyanın En Çok Satılan Otomobil Markası Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 17:44
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Dünyanın en çok satılan otomobil markası Toyota oldu. Şirket, 2026’nın ilk altı aylık döneminde elde ettiği devasa satış hacmiyle en yakın takipçilerini geride bırakarak üst üste yedinci kez dünyanın en çok araç satan üreticisi unvanını korumayı başardı.

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Dünyanın en çok satılan otomobil markası belli oldu.

Dünyanın en çok satılan otomobil markası belli oldu.

Toyota, dünyanın en çok satılan otomobil markası oldu. Toyota Motor tarafından paylaşılan 1 Ocak - 30 Junis (Haziran) 2026 dönemine ait resmi bilançoya göre şirket, dünya genelinde toplam 5,39 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu performans, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 oranında sınırlı bir gerileme gösterdi. Ancak yaşanan bu gerilemeye rağmen Toyota, sektörün zirvesinde yer aldı.

Toyota'nın Japonya iç pazarındaki satışları, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 4,4 oranında ivme kazanarak 1,1 milyon adet seviyesine ulaştı. ABD pazarında yüzde 0,9'luk hafif bir büyüme kaydedildi. Ancak markanın asıl kan kaybı Asya ve Orta Doğu'da yaşandı.

Toyota'nın rakibi açıklandı.

Toyota'nın rakibi açıklandı.

Toyota'nın küresel pazardaki en büyük rakibi ise Volkswagen oldu. Yılın ilk yarısına dair finansal ve operasyonel sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Alman otomotiv grubunun Ocak-Haziran 2026 dönemindeki küresel araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 oranında net bir azalış göstererek 4,13 milyon adet seviyesinde kaldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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