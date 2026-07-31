Dünyanın en çok satılan otomobil markası belli oldu.

Toyota, dünyanın en çok satılan otomobil markası oldu. Toyota Motor tarafından paylaşılan 1 Ocak - 30 Junis (Haziran) 2026 dönemine ait resmi bilançoya göre şirket, dünya genelinde toplam 5,39 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu performans, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 oranında sınırlı bir gerileme gösterdi. Ancak yaşanan bu gerilemeye rağmen Toyota, sektörün zirvesinde yer aldı.

Toyota'nın Japonya iç pazarındaki satışları, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 4,4 oranında ivme kazanarak 1,1 milyon adet seviyesine ulaştı. ABD pazarında yüzde 0,9'luk hafif bir büyüme kaydedildi. Ancak markanın asıl kan kaybı Asya ve Orta Doğu'da yaşandı.