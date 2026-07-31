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"İki Parti Birleşiyor" İddialarına Taraflardan Yeşil Işık

"İki Parti Birleşiyor" İddialarına Taraflardan Yeşil Işık

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 16:55
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Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi’nin kendini feshetme kararının ardından gözler, yeni formüle çevrildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Saadet Partisi ile birleşme iddialarıyla ilgili konuştu. Bekin, “İnşallah yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını şimdiden ifade etmek isterim” dedi.

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Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi birleşiyor mu?

Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi birleşiyor mu?

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisinin feshettiğini açıklamıştı. Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu Yeni YOL Partisi tekrardan gündeme geldi. 

Partinin feshedilmesinin ardından gözler yeni formüllere çevrildi. Yeniden Refah Partisi’nin söz konusu partilerle bir süredir çalışma yürütüldüğü belirtildi. 

Saadet Partisi ile birleşme iddialarına dair konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, süreç yürütüldüğünü kaydetti.

Bekin, “Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir” dedi. 'Görüşmeler çok güzel

bir düzlemde devam ediyor. İnşallah yakın bir gelecekte bu

konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını şimdiden ifade

etmek isterim' ifadelerini kullanan Bekin, şu sözlerle devam etti:

“Diğer siyasi partilerin de buna katılım sağlayacağını tahmin ediyoruz. Gelecek Partisi’nin dört milletvekili var. Onlar da sosyal medyadan deklarasyon yayınladılar ve şu anda Yeni Yol grubunda siyasete devam edeceklerini ifade ettiler. Elbette ki yakın dönemde nasıl bir şekillenme olacağını şimdiden tahmin yürütmek mümkün değildir. Fakat bu konuda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve yeni güçlü bir oluşumun ortaya çıkacağını tahmin ediyorum çünkü bütün bu siyasi partilerde çok büyük bir istek var bu konuda.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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