"İki Parti Birleşiyor" İddialarına Taraflardan Yeşil Işık
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi’nin kendini feshetme kararının ardından gözler, yeni formüle çevrildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Saadet Partisi ile birleşme iddialarıyla ilgili konuştu. Bekin, “İnşallah yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını şimdiden ifade etmek isterim” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi birleşiyor mu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın