Yaşlandıkça Sabahları Neden Daha Erken Uyanıyoruz?
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Yaşlı insanların sabahın erken saatlerinde, hiçbir işleri olmadığı halde uyandıklarını görürsünüz. Yaş aldıkça sabahın erken saatlerinde gözlerin kendiliğinden açılması tamamen tesadüf değil.
Michigan Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Cindy Lustig ve Arizona Üniversitesi Uyku ve Sirkadiyen Bilimler Merkezi Direktörü Dr. Sairam Parthasarathy'ye göre bunun arkasında genetik, yaşlanma ve birbirine bağlı birkaç değişim var.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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