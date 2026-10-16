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Yaşlandıkça Sabahları Neden Daha Erken Uyanıyoruz?

Yaşlandıkça Sabahları Neden Daha Erken Uyanıyoruz?

Uyku
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 13:02
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Yaşlı insanların sabahın erken saatlerinde, hiçbir işleri olmadığı halde uyandıklarını görürsünüz. Yaş aldıkça sabahın erken saatlerinde gözlerin kendiliğinden açılması tamamen tesadüf değil.

Michigan Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Cindy Lustig ve Arizona Üniversitesi Uyku ve Sirkadiyen Bilimler Merkezi Direktörü Dr. Sairam Parthasarathy'ye göre bunun arkasında genetik, yaşlanma ve birbirine bağlı birkaç değişim var.

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Yaş aldıkça beyin, saati ayarlayan işaretleri eskisi kadar iyi algılamıyor

Yaş aldıkça beyin, saati ayarlayan işaretleri eskisi kadar iyi algılamıyor

Lustig, yaşla birlikte değişen pek çok şey gibi erken uyanmanın da tek bir nedeni olmadığını, nedenlerin birbirine bağlı olduğunu söylüyor.

Vücudun 24 saatlik döngüsünü, yani sirkadiyen ritmi takip etmesine yardım eden bazı dış işaretler var: Gün ışığı, güneşin batışı, yemek saatleri, sosyal etkileşimler ve fiziksel aktivite. Parthasarathy bunlara 'zaman vericiler' diyor, çünkü beyne saatin kaç olduğunu bildiriyorlar.

Beyin yaşlandıkça bu işaretlere eskisi kadar güçlü tepki vermiyor. Bu yüzden ileri yaştaki kişiler akşam daha erken yoruluyor, sabah da daha erken uyanıyor.

Katarakt, beynin güneşin battığını erken sanmasına yol açabiliyor

Katarakt, beynin güneşin battığını erken sanmasına yol açabiliyor

Görmedeki değişimler de beyne ulaşan ışık miktarını azaltarak biyolojik saati etkiliyor. Bunun en yaygın örneği, gözdeki merceğin bulanıklaşmasıyla ortaya çıkan katarakt. Kataraktta beyin, güneşin olduğundan daha erken battığını algılayabiliyor. Bu da uyku hormonu melatoninin erken yükselmesine, dolayısıyla erken yorgunluğa ve erken uyanmaya yol açıyor.

Lustig, katarakt ameliyatının ışık sinyallerinin yeniden beyne ulaşmasını sağlayarak uykuyu da iyileştirebileceğini belirtiyor.

Parthasarathy, güneş batmadan yaklaşık 30-60 dakika önce başlayıp iki saat kadar parlak ışık almayı öneriyor. Gün batımından sonra da ışıkları açık tutmak gerekiyor. Gün batmadan dışarıda yürüyüş yapmak ya da parlak ekranlar kullanmak bunun için örnek gösteriliyor.

Uzmanlara göre düzenli egzersiz ve sabah güneşi de biyolojik saati destekliyor.

Uyku düzeninizde sizi rahatsız eden bir değişiklik varsa bir uzmana danışmak en doğrusu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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