Yaşlandıkça Sabahları Neden Daha Erken Uyanıyoruz?

Lustig, yaşla birlikte değişen pek çok şey gibi erken uyanmanın da tek bir nedeni olmadığını, nedenlerin birbirine bağlı olduğunu söylüyor.

Vücudun 24 saatlik döngüsünü, yani sirkadiyen ritmi takip etmesine yardım eden bazı dış işaretler var: Gün ışığı, güneşin batışı, yemek saatleri, sosyal etkileşimler ve fiziksel aktivite. Parthasarathy bunlara 'zaman vericiler' diyor, çünkü beyne saatin kaç olduğunu bildiriyorlar.

Beyin yaşlandıkça bu işaretlere eskisi kadar güçlü tepki vermiyor. Bu yüzden ileri yaştaki kişiler akşam daha erken yoruluyor, sabah da daha erken uyanıyor.