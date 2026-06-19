Çene Sıkmanın ve Diş Gıcırdatmanın Sebepleri: Anne ve Babayla İçsel Barış

Diğer taraftan, geçmiş ve anneyle de ilişkilidir. Üst tarafı ise babayı, geleceği, ruhsal ve manevi taraflarımızı temsil eder.

Yani alt çeneniz daha önde ve ilerideyse; anneyle, dişil taraflarınızla ya da maddi dünyayla ilgili yönlerinizin daha fazla öne çıkma eğilimi olabilir. Üst taraf daha öndeyse de babayla, eril taraflarınızla ya da maneviyatla ilgili yönlerinizin daha önde olduğu düşünülebilir.

Şimdi, eğer bu ikisi doğru bir kapanış yapmıyorsa anne ile babanın arasının iyi olmadığı, birbirleriyle iyi buluşamadıkları düşünülebilir. Eğer bunların birbirlerine sürtünmesi ve bir şekilde gıcırdatma hissiyatı varsa, seyrettiğiniz aile modelleri içerisinde anne ve babanızın kavgalarına ve çatışmalarına şahit olmuş olabilirsiniz.

İçinizdeki bu potansiyelle böyle bir anne ve babayla buluşmuş ve bunlara şahit olmuş olabilirsiniz.

Diyelim ki: “Bakın, ben dişlerimi sıkıyorum, çenemi gıcırdatıyorum. Ne yapalım? Gidip buraya botoks yaptıralım, iğne yaptıralım, uyuşturalım, şöyle bir diş yaptıralım ya da farklı yöntemler…”

Bir kısmınız, bu şekilde pek çok bypass etme yolunu ve yöntemini denediniz. Fakat orada bu durumu bypass ettiğinizde, başka bir yerde iki ya da üç katına çıktığını da gördünüz ve seyrettiniz.

Öyleyse gelin, bu konuyu bir idrakle iyileşmeye bırakalım ve dönüşmesine izin verelim.