Çene Sıkmanın ve Diş Gıcırdatmanın Sebepleri: Anne ve Babayla İçsel Barış

Öyleyse o durumun sebebini doğru bir şekilde tespit edip, teşhisi doğru koyduğumuzda; idrakle iyileşebilmesi ve iyileştirilebilmesi daha kolay ve mümkün olacaktır.
Siz yine gidip istediğiniz fiziksel uygulamaları yaptırabilirsiniz. Fakat burada bizim için önemli olan; idraki ve idrakin ışığını o alana tutarak, karanlıkta kalan noktaları aydınlatmanız, bir aydınlanma sağlamanız ve iyileşmeyi idrakle gerçekleştirebilmenizdir.
Demek ki geçmişte, maddeyle ruhun birbiri üzerine doğru bir şekilde örtüşememesi ya da içinizde birbiriyle kavga eden, bazen dünyayla bazen de otorite ve maneviyatla barışamayan taraflarınızın kavgalarını bir idrakle, yani bu tarafları barıştırarak iyileştirebilirsiniz.
“Neden buradayım?”
“Neden dünyadayım?”
“Neden benim manevi bir tarafım var?”
“Neden bu anneyle ve neden bu babayla buluştum?”
“Bu anneye ve babaya olan ihtiyaçlarım neler?”
Bu ihtiyaçları kendinizde görüp anne ve babanızın çatışan taraflarını kucaklayabildiğinizde ve onları size hizmet eden bir hâle dönüştürebildiğinizde, o andan itibaren bu farkındalık ve idrak; çatışmaları ve gıcırdatmaları iyileştirmeye yönelik adımlar atmanızı sağlayacaktır.
Diğer taraftan bir şeyi alttan almak, herhangi bir konu karşısında hesap kitap yaparak kendi çıkarınıza olduğunu zannedip kendinizden ödün vermek, kendi değerinizi hiçe saymak, kendi varlığınızı ve özünüzü görmezden gelmek sizi birçok konuda diş sıkmaya, diş sıkarak uyumaya ve daha ileri aşamalarda çenelerinizi gıcırdatmaya götürdü.
Burada idrak edeceğimiz nokta ise öncelikle kendi değerinizi bilmeniz, korumanız ve fark etmenizdir. Sonraki durumda da içeride, yurtta ve cihanda; yani özünüzle, varlığınızla, bedeninizin içinde ve diğer insanlarla hayat içerisinde bir barış sağlamanızdır.
Siz ne kadar barışın içinde olursanız, seyrettiğiniz filmdeki aile modellerine, ilişki modellerine, iş hayatınıza, yeni ailenize, çekirdek ailenize, çocuklarınıza, yakın akrabalarınıza ve onların ilişkilerinin her bir tanesine bambaşka ve yeni bir gözle bakabilirsiniz. Böylece kendi alanını koruyan yeni bir model sergileyebilirsiniz.
Bu yeni modelde de şöyle dersiniz:
“Öncelikle burası benim alanım. Bunlar benim doğrularım ve ben bu doğrulara göre kendime bir hayat ve düzen kuruyorum.”