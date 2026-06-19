"Keşke 2002'de Olduğu Gibi Bu Dünya Kupası'nda da Olsa" Dedirten 8 Şey

Bazı turnuvalar sadece futboluyla değil, bıraktığı hisle unutulmaz olur.

2002 Dünya Kupası da tam olarak öyleydi. Maçlar başka güzeldi, oyuncular başka akılda kalıcıydı, sokakların havası bambaşkaydı. Şimdi Dünya Kupası yine hayatımızda ama insan ister istemez dönüp 2002’ye bakıyor ve aynı şeyi düşünüyor:

Keşke o ruhun bazı parçaları bugün de bizimle olsaydı.