"Keşke 2002'de Olduğu Gibi Bu Dünya Kupası'nda da Olsa" Dedirten 8 Şey
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Bazı turnuvalar sadece futboluyla değil, bıraktığı hisle unutulmaz olur.
2002 Dünya Kupası da tam olarak öyleydi. Maçlar başka güzeldi, oyuncular başka akılda kalıcıydı, sokakların havası bambaşkaydı. Şimdi Dünya Kupası yine hayatımızda ama insan ister istemez dönüp 2002’ye bakıyor ve aynı şeyi düşünüyor:
Keşke o ruhun bazı parçaları bugün de bizimle olsaydı.
1. Kore ve Japonya’nın turnuvayı bir festivale çeviren ev sahipliği
2. Turnuvaya damga vuran gerçekten ikonik saç stilleri
Şimdi bazı sosyal kaygılar yüzünden saçımızda bu modelleri deneyemiyoruz ama yapay zekanın gücü sayesinde o ikonik görünümleri kendi fotoğrafımız üzerinde denemek mümkün.
3. Sokakta “Ben Ronaldoyum”, “Ben Beckham’ım” diyerek top oynayan çocuklar
4. “2002 ruhu” dediğimiz o tarif edilmesi zor ama çok güçlü his
5. Maçtan sonra sokakta saatlerce süren kritikler
Şimdi özetlere ve maçın öne çıkan anlarına yeniden dönmek veya yapay zeka yardımıyla maçın ön kritiğini yapmak da biraz o hissi tekrar yaşatıyor.
6. Milli takım için yapılmış gerçekten harika bir turnuva şarkısı
7. Futbolcu kartlarının yarattığı o heyecan
Bugün o hissi biraz daha kişisel bir şekilde yeniden kurmak mümkün.
8. Dünya Kupası’nın hayatın tam ortasına yerleşmesi
Yandex AI, 2002 Dünya Kupası’nın o unutulmaz ruhunu bugünün teknolojisiyle yeniden hissettiriyor.
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