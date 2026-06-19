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"Keşke 2002'de Olduğu Gibi Bu Dünya Kupası'nda da Olsa" Dedirten 8 Şey

"Keşke 2002'de Olduğu Gibi Bu Dünya Kupası'nda da Olsa" Dedirten 8 Şey

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Onedio Content - Onedio Editörü
19.06.2026 - 10:40
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Bazı turnuvalar sadece futboluyla değil, bıraktığı hisle unutulmaz olur. 

2002 Dünya Kupası da tam olarak öyleydi. Maçlar başka güzeldi, oyuncular başka akılda kalıcıydı, sokakların havası bambaşkaydı. Şimdi Dünya Kupası yine hayatımızda ama insan ister istemez dönüp 2002’ye bakıyor ve aynı şeyi düşünüyor: 

Keşke o ruhun bazı parçaları bugün de bizimle olsaydı.

1. Kore ve Japonya’nın turnuvayı bir festivale çeviren ev sahipliği

1. Kore ve Japonya’nın turnuvayı bir festivale çeviren ev sahipliği

2002 Dünya Kupası sadece sahada değil, ev sahibi ülkelerin yarattığı atmosferle de çok özeldi. Kore ve Japonya turnuvayı adeta bir futbol bayramına çevirmişti. Şehirlerin enerjisi, tribün düzeni, görsel dünya, sokakların ruhu… Her şey olağanüstü bir organizasyon duygusu veriyordu. Bugün hâlâ iyi turnuvalar izliyoruz ama 2002’deki o tertemiz, canlı ve samimi ev sahipliği başka bir yere yazılmış gibi duruyor.

2. Turnuvaya damga vuran gerçekten ikonik saç stilleri

2. Turnuvaya damga vuran gerçekten ikonik saç stilleri

2002’nin unutulmaz taraflarından biri sadece futbol değildi; görüntüsü de akılda kalıyordu. Ronaldo’nun o meşhur saç kesimi, Ümit Davala'dan sonra tribünlerde çoğalan mohikan tıraşları, futbolcuların ve taraftarların aynı anda bir turnuva estetiği yaratması… Bugün de farklı stiller var ama o dönemki kadar unutulmaz, o kadar “bu kupanın simgesi” haline gelen detaylar pek yok. İnsan bazen “şu turnuvanın da hafızaya kazınacak bir saçı olsa” diyor. Belki de bu yüzden o dönemin saç stillerine dönüp bakmak hâlâ bu kadar eğlenceli geliyor.

Şimdi bazı sosyal kaygılar yüzünden saçımızda bu modelleri deneyemiyoruz ama yapay zekanın gücü sayesinde o ikonik görünümleri kendi fotoğrafımız üzerinde denemek mümkün.

Şimdi bazı sosyal kaygılar yüzünden saçımızda bu modelleri deneyemiyoruz ama yapay zekanın gücü sayesinde o ikonik görünümleri kendi fotoğrafımız üzerinde denemek mümkün.

Yandex AI ile “Ümit Davala mohikanı bende nasıl dururdu?”, 'İlhan Mansız topuzu yakışır mıydı?' diye bakmak da tam bu nostaljik hissi bugüne taşıyan detaylardan biri.

3. Sokakta “Ben Ronaldoyum”, “Ben Beckham’ım” diyerek top oynayan çocuklar

3. Sokakta “Ben Ronaldoyum”, “Ben Beckham’ım” diyerek top oynayan çocuklar

Belki de 2002’yi bu kadar özel yapan şey tam olarak buydu. O turnuva sahada kalmıyordu; mahallenin arasına, okul çıkışına, yaz akşamlarına taşıyordu kendini. Topu kapan “ben Rivaldo’yum”, “ben Beckham’ım”, “ben Hasan Şaş’ım” diye bağırıyordu. Futbolcular sadece ekranda görülen yıldızlar değil, çocukların oyunlarına karışan kahramanlardı. Bugün de çocuklar futbol oynuyor elbette ama 2002’nin o doğrudan hayatın içine karışan yıldız etkisi bambaşkaydı.

4. “2002 ruhu” dediğimiz o tarif edilmesi zor ama çok güçlü his

4. “2002 ruhu” dediğimiz o tarif edilmesi zor ama çok güçlü his

Aslında bu listeyi yazdıran şey de biraz bu. 2002’nin havası başka, duygusu başka, bir aradalık hissi başkaydı. Maç izlemek yalnızca skor takip etmek değildi; ülkece aynı heyecana bağlanmak, aynı oyunculara inanmak, aynı sabahlarda uyanmak demekti. Bugün o duygunun tamamını birebir bulmak zor ama bazen turnuvanın akışını daha yakından takip edip maçların etrafındaki havayı diri tutunca o eski ruhun bir kısmı geri geliyor.

5. Maçtan sonra sokakta saatlerce süren kritikler

5. Maçtan sonra sokakta saatlerce süren kritikler

2002’de bir maç bitince aslında bitmiyordu. Asıl ikinci devre sokakta, kahvede, balkonda, telefonda başlıyordu. “O topu verseydi…”, “oradan vurulur mu?”, “şu oyuncu bugün acayipti” diye saatlerce konuşuluyordu. Herkesin ağzında aynı pozisyonlar, aynı goller, aynı tartışmalar olurdu. Bugün de yorum var ama çoğu zaman daha dağınık, daha hızlı tüketiliyor. O uzun uzun konuşulan maç sonu kritikleri gerçekten başka bir keyifti.

Şimdi özetlere ve maçın öne çıkan anlarına yeniden dönmek veya yapay zeka yardımıyla maçın ön kritiğini yapmak da biraz o hissi tekrar yaşatıyor.

Şimdi özetlere ve maçın öne çıkan anlarına yeniden dönmek veya yapay zeka yardımıyla maçın ön kritiğini yapmak da biraz o hissi tekrar yaşatıyor.

Yandex AI’dan maç öncesinde maç hakkında bilgi almak, maç özetlerine, öne çıkan anlara ve maçla ilgili genel bakışa yeniden dönmek o eski maç öncesi ve sonu muhabbetlerinin hissini biraz bugüne taşıyor.

6. Milli takım için yapılmış gerçekten harika bir turnuva şarkısı

6. Milli takım için yapılmış gerçekten harika bir turnuva şarkısı

Bazı turnuvalar golle hatırlanır, bazıları marşla. 2002’de milli takım etrafında oluşan o müzikli, coşkulu hava da çok özeldi. 'Bir oluruz yolunda...' demenin yarattığı o his tamamen bambaşkaydı. Turnuva şarkısı dediğin şey gerçekten onun gibi insanı ayağa kaldırmalı, insanın içine “biz bu işi yaparız” duygusunu vermeliydi. O dönem bu enerji çok daha kuvvetliydi. Bugün de milli takım sevgisi var ama insan bazen o yıllardaki gibi herkesin ezbere söyleyeceği, maç günü açıp açıp dinleyeceği bir turnuva şarkısını özlüyor.

7. Futbolcu kartlarının yarattığı o heyecan

7. Futbolcu kartlarının yarattığı o heyecan

Evet, bugün de kartlar var ama 2002’deki gibi değiller. O zaman bir futbolcu kartı yalnızca koleksiyon parçası değildi; bir karakter, bir hikâye, bir turnuva anısıydı. Eksik çıkan oyuncunun peşine düşmek, kart değiştirmek, favori futbolcunun kartını cebinde taşımak bambaşka bir histi. O küçük kartlar, koca turnuvayı avuca sığdırıyordu resmen.

Bugün o hissi biraz daha kişisel bir şekilde yeniden kurmak mümkün.

Bugün o hissi biraz daha kişisel bir şekilde yeniden kurmak mümkün.

Yandex AI, 'Efsane Taraftar Kartı' filtresiyle bu nostaljik akımı günümüz dünyasına, dijital ortama taşıyor. Uygulamaya girerek 30 farklı kart alternatifi içinden kendinize özel kart oluşturabilir, dilerseniz arkadaşlarınızla, dilerseniz sosyal medyanızda paylaşıp herkese nasıl bir taraftar olduğunuzu gösterebilirsiniz.

8. Dünya Kupası’nın hayatın tam ortasına yerleşmesi

8. Dünya Kupası’nın hayatın tam ortasına yerleşmesi

2002’de turnuva sadece bir spor organizasyonu değildi; gündelik hayatın ritmini değiştiren bir şeydi. Uyanma saatleri, sokakların havası, çocukların oyunu, yetişkinlerin sohbeti, televizyon karşısındaki sessizlik… Her şey ona göre şekilleniyordu. Bugün hâlâ Dünya Kupası büyük olay ama 2002’deki kadar hayatın tamamını kaplayan bir his daha az bulunuyor. Belki de bu yüzden dönüp dönüp o turnuvayı anıyoruz.

Yandex AI, 2002 Dünya Kupası’nın o unutulmaz ruhunu bugünün teknolojisiyle yeniden hissettiriyor.

Yandex AI, 2002 Dünya Kupası’nın o unutulmaz ruhunu bugünün teknolojisiyle yeniden hissettiriyor.

İstersen yapay zekâ ile dönemin ikonik saç stillerini kendi fotoğraflarınla deneyebilir, istersen başka görseller üretip turnuvanın nostaljik havasını bugüne taşıyabilir, istersen de maç özetlerinden öne çıkan anlara, takım ve oyuncu detaylarından turnuvanın genel akışına kadar merak ettiğin her şeyi tek yerde keşfedebilirsin. 

Sen de 2002 ruhunu yeniden yakalamak için Yandex AI uygulamasını indir.

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