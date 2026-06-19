Bilim İnsanlarından Tarihi Adım: Kapanmayan Yaraları İyileştiren 'Gazlı' Bant Geliştirildi
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Kaynak: https://vetmed.tamu.edu/news/press-re...
İyileşmeyen yaralar, özellikle diyabet hastaları için enfeksiyon ve uzuv kaybı gibi ciddi riskler taşıyor. ABD'li bilim insanları, doğrudan yaralı bölgeye özel bir gaz vererek kan akışını hızlandıran yeni nesil bir akıllı bant geliştirerek tedavisi zor hastalar için yeni bir umut ışığı yaktı.
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Texas A&M Üniversitesi'nden uzmanlar, tıp dünyasında çığır açma potansiyeline sahip yeni bir yara tedavi cihazı üzerinde çalışıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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