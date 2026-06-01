Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki Osman Rolü Kariyerini Etkiledi: Emir Berke Zincidi'nin Yeni Rolü Değişti

Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2026 - 13:48
Bir dönemin çocuk yıldızı olan Emir Berke Zincidi, Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Küçük Osman karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Daha sonra Küçük Ağa dizisinde Mehmet Can ve daha sonra da İkizler Memo-Can dizisinde Memo ve Can karakterlerini canlandırmıştı. Uzun yıllar oyunculuğa ara veren Emir Berke Zincidi, bunun nedeninin ise yüzünün oturması olduğunu açıklamıştı. Oyunculuğa geri dönen genç oyuncu, Netflix'te Palas Pandıras dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Ancak önce Osman olarak açıklanan karakterin adı değiştirildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Genç oyuncu Emir Berke Zincidi, 2010 yılında canlandırdığı Osman karakteriyle hayatımıza girmişti.

Pek çok ünlü ismin kariyer basamaklarını çifter çifter atladığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle devleşen Emir Berke Zincidi, uzun bir aranın ardından 20 yaşında oyunculuğa geri döndü.

Netflix’in ödüllü yönetmen Selman Nacar’lı yeni dizisi Palas Pandıras'la anlaşan Emir Berke Zincidi'nin Öyle Bir Geçer Zaman ki'de bütünleştiği Osman karakterinden sıyrılmak için adı değişti.

Dizinin hazırlık aşamasında Emir Berke Zincidi’nin hayat vereceği karakterin adı başlangıçta 'Osman' olarak belirlenmişti. Ancak yapım kanadından gelen son bilgilere göre, senaryodaki revizyonlar ve karakterin hikayedeki dinamizmi doğrultusunda radikal bir karara imza atıldı. Bir basketbol takımı ve koçunun hikayesinin anlatılacağı 8 bölümlük dizide Emir Berke Zincidi'nin canlandıracağı karakterin adı Furkan oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
