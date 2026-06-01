Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki Osman Rolü Kariyerini Etkiledi: Emir Berke Zincidi'nin Yeni Rolü Değişti

Bir dönemin çocuk yıldızı olan Emir Berke Zincidi, Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Küçük Osman karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Daha sonra Küçük Ağa dizisinde Mehmet Can ve daha sonra da İkizler Memo-Can dizisinde Memo ve Can karakterlerini canlandırmıştı. Uzun yıllar oyunculuğa ara veren Emir Berke Zincidi, bunun nedeninin ise yüzünün oturması olduğunu açıklamıştı. Oyunculuğa geri dönen genç oyuncu, Netflix'te Palas Pandıras dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Ancak önce Osman olarak açıklanan karakterin adı değiştirildi.

