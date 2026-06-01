article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da 95 Noktadan Denize Girmenin Güvenli Olduğu Açıklandı

İstanbul’da 95 Noktadan Denize Girmenin Güvenli Olduğu Açıklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2026 - 15:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan İl Yüzme Suyu Komisyonu toplantısı sonrasında kentte 95 noktadan denize girmenin güvenli olduğu açıklandı. Komisyonun toplantısı sonrasında açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaz ayı boyunca belirlenen 95 denize girme noktasından su alarak kirlilik seviyelerinin takip edileceğini duyurdu.

İşte İstanbul’da denize girmenin güvenli olduğu plajlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca kişinin yaşadığı megakent İstanbul’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte denize girilecek noktalar da belirlendi.

Milyonlarca kişinin yaşadığı megakent İstanbul’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte denize girilecek noktalar da belirlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 1 Haziran’dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağını, güvenlik sistemleri ile cankurtaran ihtiyaçlarının değerlendirileceğini belirtti.

İstanbul’da halihazırda 3 mavi bayraklı plaj bulunduğuna dikkati çeken Güner, bunlardan ikisinin Arnavutköy’de, birinin ise Silivri’de olduğunu vurguladı.

Güner, “15 günde bir sudan numuneleri alıp laboratuvarlarımızda analiz ediyoruz. Ardından bu analizleri ‘iyi, orta, kötü’ olarak yayımlıyoruz.” bilgisini verdi.

İstanbul’da denize girmenin güvenli olduğu 95 nokta 👇

İstanbul’da denize girmenin güvenli olduğu 95 nokta 👇

  • Burgazada Deniz Kulübü,

  • Burgazada Su Sporları Kulübü önü,

  • Büyükada Aya Nikola Halk Plajı,

  • Büyükada Kayıkhane Blue Beach,

  • Büyükada Nakibey Plajı,

  • Büyükada Prenses Koyu,

  • Büyükada Su Sporları Kulübü önü,

  • Büyükada Tabiat Parkı Plajı,

  • Büyükada Yörükalı Plajı önü,

  • Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı,

  • Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı,

  • Heybeliada Sadıkbey Plajı önü,

  • Heybeliada Su Sporları Kulübü önü,

  • Heybeliada Ada Beach Club önü,

  • Heybeliada Asaf Beach,

  • Kınalıada Su Sporları Kulübü önü,

  • Kınalıada Ülker Restaurant önü,

  • Sedef Adası Halk Plajı,

  • Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak),

  • Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak),

  • Durusu Karaburun Arka Deniz,

  • Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı,

  • Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü,

  • Denizköşkler,

  • Florya Güneş Plajı,

  • Yeşilköy Polis Merkezi önü,

  • Yeşilköy International Hospital önü,

  • Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı,

  • Riva Plajı,

  • Su Ürünleri Plajı,

  • Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı,

  • West İstanbul Marina Plajı,

  • Büyükçekmece Albatros Sahili,

  • Büyükçekmece Çocuk Sahili,

  • Büyükçekmece Halk Plajı,

  • Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı,

  • Büyükçekmece Gürpınar Sahili,

  • Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping önü,

  • Büyükçekmece Kumburgaz Sahili,

  • Büyükçekmece Mimarsinan Sahili,

  • Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı,

  • Çilingoz Tabiat Parkı Plajı,

  • Karacaköy Çobankule Plajı,

  • Karacaköy Evicik Plajı,

  • Karacaköy Ormanlı Plajı,

  • Karacaköy Yalıköy Plajı,

  • Çiftalan Plajı,

  • Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası,

  • Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası,

  • Suadiye Plajı,

  • Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü,

  • Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele önü,

  • Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahil Parkı önü,

  • Büyükliman Plajı,

  • Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı,

  • Demirciköy Dalya,

  • Gümüşdere Plajı,

  • Kilyos Plajı,

  • Kısırkaya Plajı,

  • Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı,

  • Rumeli Kavağı Plajı,

  • Altınorak Sitesi önü,

  • Bizimköy-Parkköy Sitesi önü,

  • Çanta Albayraklar-Kınalı mevkisi önü,

  • Gümüşyaka Çadır Yeri mevkisi,

  • Kumluk mevkisi (Mavi Bayrak),

  • Selimpaşa Başkent Sitesi önü,

  • Selimpaşa Duruman mevkisi,

  • Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü,

  • Semizkum Çadıryeri mevkisi,

  • Uyumkent Sitesi önü,

  • Ağlayankaya Plajı,

  • Ağlayankaya Plajı Life Beach,

  • Ağva Halk Plajı Çamlık mevkisi,

  • Ağva Halk Plajı Mendirek yanı,

  • Akçakese Akkaya Plajı,

  • Akçakese Peacock Beach,

  • Ala Kadınlar Plajı,

  • Alacalı Plajı,

  • Ayazma Plajı,

  • Ayazma Plajı Kumbaba mevkisi,

  • Bozgaca Plajı,

  • Doğancılı Plajı,

  • İmrenli Plajı,

  • Kabakoz Plajı,

  • Merkep Adası Plajı 1,

  • Merkep Adası Plajı 2,

  • Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı,

  • Sahilköy Plajı,

  • Sofular Plajı,

  • Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile),

  • Uzunkum Plajı (orta nokta),

  • Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel),

  • Uzunkum Plajı 2 (dere yanı)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın