article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'den 47 Üniversite "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" Listesinde Yer Aldı

Türkiye'den 47 Üniversite "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" Listesinde Yer Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2026 - 12:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezinin yaklaşık 22 bin üniversiteyi değerlendirdiği ve en iyi 2 bin üniversiteyi açıkladığı listede Türkiye’den de 47 üniversite yer aldı. Sıralamada 666’ncı sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi, en yüksek sıralamayı elde eden Türk üniversitesi olurken, zirvede ise Harvard Üniversitesi yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), bu yılki "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasını açıkladı.

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), bu yılki "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasını açıkladı.

CWUR tarafından bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralaması, tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.

Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi, 666’ncı sırada yer alarak Türkiye’den en yüksek sıralamayı elde eden yükseköğretim kurumu oldu.

Hacettepe Üniversitesi’ni 707’nci sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733’üncü sıradaki Ankara Üniversitesi, 736’ncı sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 785’inci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813’üncü sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939’uncu sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989’uncu sıradaki Koç Üniversitesi takip etti.

İlk 1000'in ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri ise sırasıyla şöyle:

İlk 1000'in ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri ise sırasıyla şöyle:

  • Ege Üniversitesi (1052),

  • Çukurova Üniversitesi (1106),

  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (1127),

  • Bilkent Üniversitesi (1140),

  • Gazi Üniversitesi (1151),

  • Yıldız Teknik Üniversitesi (1191),

  • Dokuz Eylül Üniversitesi (1206),

  • Erciyes Üniversitesi (1265),

  • Gaziantep Üniversitesi (1289),

  • Atatürk Üniversitesi (1351),

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi (1378),

  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi (1397),

  • İstanbul Aydın Üniversitesi (1438),

  • Akdeniz Üniversitesi (1446),

  • Mersin Üniversitesi (1448),

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi (1494),

  • Uludağ Üniversitesi (1506),

  • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (1515),

  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1532),

  • Bahçeşehir Üniversitesi (1553),

  • Fırat Üniversitesi (1559),

  • Necmettin Erbakan Üniversitesi (1588),

  • Adıyaman Üniversitesi (1612),

  • Selçuk Üniversitesi (1633),

  • Kafkas Üniversitesi (1653),

  • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (1688),

  • Sabancı Üniversitesi (1700),

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1708),

  • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1716),

  • Özyeğin Üniversitesi (1773),

  • Kocaeli Üniversitesi (1787),

  • Sakarya Üniversitesi (1790),

  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1809),

  • Bingöl Üniversitesi (1854),

  • Süleyman Demirel Üniversitesi (1872),

  • Giresun Üniversitesi (1878),

  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1939),

  • Sinop Üniversitesi (1986) ve

  • Gebze Teknik Üniversitesi (1992).

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın