Türkiye'den 47 Üniversite "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" Listesinde Yer Aldı

CWUR tarafından bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralaması, tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.

Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi, 666’ncı sırada yer alarak Türkiye’den en yüksek sıralamayı elde eden yükseköğretim kurumu oldu.

Hacettepe Üniversitesi’ni 707’nci sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733’üncü sıradaki Ankara Üniversitesi, 736’ncı sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 785’inci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813’üncü sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939’uncu sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989’uncu sıradaki Koç Üniversitesi takip etti.