article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bayram Tatilinde 1’i Bebek 8 Kişinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazası Resmen "Geliyorum" Demiş

Bayram Tatilinde 1’i Bebek 8 Kişinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazası Resmen "Geliyorum" Demiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2026 - 13:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

9 günlük bayram tatilinin en acı olaylarından biri Denizli’de yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde yangın çıktı ve 1’i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Kazadan yaklaşık 20 dakika önce otobüsün şoförü Mustafa Fevzi Merdün, aracı otoyolda kenara çekmiş ve yaptığı kontroller sonrasında yoluna devam etmiş. Ayrıca şoför Merdün’ün daha önce alkollü araç kullanmak dâhil 36 kez trafik cezası aldığı da öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de bayram tatili nedeniyle milyonlarca kişi yollara düşerken, Denizli’de yaşanan trafik kazasında ise adeta facia yaşandı.

Türkiye’de bayram tatili nedeniyle milyonlarca kişi yollara düşerken, Denizli’de yaşanan trafik kazasında ise adeta facia yaşandı.

İzmir-Antalya seferini yapan, 50 yaşındaki Mustafa Fevzi Merdün'ün kullandığı Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay sırasında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi.

Kaza göz göre göre gelmiş

Kaza göz göre göre gelmiş

Yaralıların jandarmaya verdiği ilk ifadelerde, otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün'ün kazadan yaklaşık 20 dakika önce otoyolda seyir hâlindeyken araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çektiğini, araçtan inerek kontrol yaptığını ve ardından yoluna devam ettiğini söyledikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan, Nefes Gazetesi’nden Tarık Işık’ın haberine göre, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün’ün alkollü araç kullanmak dâhil 36 kez trafik cezası aldığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın