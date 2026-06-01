Bayram Tatilinde 1’i Bebek 8 Kişinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazası Resmen "Geliyorum" Demiş

9 günlük bayram tatilinin en acı olaylarından biri Denizli’de yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde yangın çıktı ve 1’i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Kazadan yaklaşık 20 dakika önce otobüsün şoförü Mustafa Fevzi Merdün, aracı otoyolda kenara çekmiş ve yaptığı kontroller sonrasında yoluna devam etmiş. Ayrıca şoför Merdün’ün daha önce alkollü araç kullanmak dâhil 36 kez trafik cezası aldığı da öğrenildi.