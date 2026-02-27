onedio
Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi Daha Çok YouTube Abonesine Sahip?

Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi Daha Çok YouTube Abonesine Sahip?

Youtube
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.02.2026 - 15:48

Ekranlarda süren reyting yarışının yanı sıra dizileri daha sonra. YouTube hesaplarından takip eden izleyiciler de var. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Arka Sokaklar gibi dizilerin içinde akalım bu sezon yayınlanan dizilerden hangisi YouTube'da en fazla aboneye sahip?

Televizyon ekranlarında 20'den fazla dizi arasında reyting yarışı sürüyor.

Televizyon ekranlarında 20'den fazla dizi arasında reyting yarışı sürüyor.

Özellikle zirvede yarışan diziler Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz oluyor. Bir süredir iki diziden biri mutlaka haftalık reytinglerde zirvede yer almayı başarıyor.

Dizileri ekranlardan izleyenlerin yanı sıra YouTube hesaplarından takip eden izleyiciler de var. Uzak Şehir, tıpkı ekranlarda olduğu gibi YouTube'da da zirvede yer alıyor.

YouTube'da en fazla aboneye sahip dizileri şu şekilde sıralayabiliriz:

YouTube'da en fazla aboneye sahip dizileri şu şekilde sıralayabiliriz:

1) Uzak Şehir - 3.42 Milyon

2) Sahipsizler - 3.21 Milyon

3) Kızılcık Şerbeti - 2.79 Milyon

4) Eşref Rüya - 2.59 Milyon

5) Teşkilat - 2.34 Milyon

6) Arka Sokaklar - 2.32 Milyon

7) Taşacak Bu Deniz - 2.18 Milyon

8) Gönül Dağı - 1.70 Milyon

9) Arafta - 1.51 Milyon

10) Güller ve Günahlar - 1.12 Milyon

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
