Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi Daha Çok YouTube Abonesine Sahip?

Özellikle zirvede yarışan diziler Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz oluyor. Bir süredir iki diziden biri mutlaka haftalık reytinglerde zirvede yer almayı başarıyor.

Dizileri ekranlardan izleyenlerin yanı sıra YouTube hesaplarından takip eden izleyiciler de var. Uzak Şehir, tıpkı ekranlarda olduğu gibi YouTube'da da zirvede yer alıyor.