Banyodaki Siyah Küfü Hiç Fırçalamadan Temizlemenin Yöntemi

Videonun altındaki yorumlarda bazı kişiler aynı yöntemi çamaşır suyuyla denediğini ve sonuç aldığını söyledi. Reddit'te de benzer bir öneri paylaşıldı: Islatılmış tuvalet kağıdı küflü alana bastırılıp çamaşır suyuyla ıslatılıyor ve 24 saat bekletiliyor.

Çamaşır suyuyla çalışırken eldiven takılmalı, banyonun kapısı ve penceresi açık tutulmalı. Çamaşır suyu sirke, amonyak ya da tuz ruhu gibi ürünlerle kesinlikle karıştırılmamalı; bu karışımlar zehirli gaz açığa çıkarabiliyor.

Küf silikonun içine işlemişse yüzeyden temizlemek yetmeyebiliyor; bu durumda silikonun yenilenmesi gerekebiliyor. Duştan sonra yüzeyleri kurulamak ve banyoyu havalandırmak küfün geri dönmesini geciktiriyor.