Banyodaki Siyah Küfü Hiç Fırçalamadan Temizlemenin Yöntemi
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Fayans aralarındaki ve duş kenarındaki siyah küf için tuvalet kağıdı yöntemi öne çıkıyor. Kağıt küflü alana yapıştırılıp küf spreyiyle ıslatılıyor ve bir gece bekletiliyor.
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Tuvalet kağıdı küf spreyiyle ıslatılıp bir gece bekletiliyor
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Çamaşır suyu kullanılacaksa banyo mutlaka havalandırılmalı
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