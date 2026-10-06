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Banyodaki Siyah Küfü Hiç Fırçalamadan Temizlemenin Yöntemi

Banyodaki Siyah Küfü Hiç Fırçalamadan Temizlemenin Yöntemi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 12:31
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Fayans aralarındaki ve duş kenarındaki siyah küf için tuvalet kağıdı yöntemi öne çıkıyor. Kağıt küflü alana yapıştırılıp küf spreyiyle ıslatılıyor ve bir gece bekletiliyor.

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Tuvalet kağıdı küf spreyiyle ıslatılıp bir gece bekletiliyor

Tuvalet kağıdı küf spreyiyle ıslatılıp bir gece bekletiliyor

Yöntem, TikTok'ta temizlik videoları paylaşan bir kullanıcının videosuyla gündeme geldi. Önce fayans aralarındaki küflü alana küf ve rutubet spreyi sıkılıyor, ardından üzerine tuvalet kağıdı yapıştırılıyor.

Kağıt, ürünle iyice ıslatılarak yüzeye tutunması sağlanıyor ve bir gece boyunca bekletiliyor. Sabah kağıt kaldırıldığında küfün büyük ölçüde azaldığı görülüyor.

Tuvalet kağıdı, ürünün akıp gitmesini engelliyor ve küflü alanla saatlerce temas etmesini sağlıyor. Bu yüzden ayrıca ovalamaya gerek kalmıyor. Lekeler çok eskiyse işlem birkaç kez tekrarlanabiliyor.

Çamaşır suyu kullanılacaksa banyo mutlaka havalandırılmalı

Çamaşır suyu kullanılacaksa banyo mutlaka havalandırılmalı

Videonun altındaki yorumlarda bazı kişiler aynı yöntemi çamaşır suyuyla denediğini ve sonuç aldığını söyledi. Reddit'te de benzer bir öneri paylaşıldı: Islatılmış tuvalet kağıdı küflü alana bastırılıp çamaşır suyuyla ıslatılıyor ve 24 saat bekletiliyor.

Çamaşır suyuyla çalışırken eldiven takılmalı, banyonun kapısı ve penceresi açık tutulmalı. Çamaşır suyu sirke, amonyak ya da tuz ruhu gibi ürünlerle kesinlikle karıştırılmamalı; bu karışımlar zehirli gaz açığa çıkarabiliyor. 

Küf silikonun içine işlemişse yüzeyden temizlemek yetmeyebiliyor; bu durumda silikonun yenilenmesi gerekebiliyor. Duştan sonra yüzeyleri kurulamak ve banyoyu havalandırmak küfün geri dönmesini geciktiriyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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