Mehmet Şimşek, Kredi Kartlarından Yapılacak 750 TL'lik Kesintiye Dair İlk Açıklamayı Yaptı
Mehmet Şimşek, Kredi Kartlarından Yapılacak 750 TL'lik Kesintiye Dair İlk Açıklamayı Yaptı
Şimşek, savunma sanayisine yönelik ek kaynak paketi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Şimşek, yapılacak 750 TL'lik kesintiyi 'Zor bir coğrafyadayız' diyerek açıkladı. Böylelikle BBP Genel Başkanı Mustafa Destici haricinde ilk kez hükümetten de bir ses kredi kartlarında yapılacak kesintiyi savunmuş oldu.
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Savunma sanayisine aktarılması planlanan 750 TL'lik kesinti için birçok kişi kredi kartlarının limitini düşürürken kulislerde de AK Parti'nin geri adım atabileceği bilgisi konuşuluyor.
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Mehmet Şimşek ise katıldığı canlı yayında tepkilere rağmen kararı savundu ve Türkiye'nin zor bir coğrafyada olmasını buna gerekçe olarak sundu.
Kesintinin gerekçesi olarak Şimşek, "Ülkemizin caydırıcılık gücünü artırmak dışında hiçbir seçeneği yok. Bölgemizde bir ateş var, savaşlar var. Sıkıntılı bir mahalledeyiz" dedi.
Caydırıcılık gücünün artacağını söyleyen Şimşek, "Kredi kartlarından savunma sanayisine aktarılacak kaynağın amacı ülkemizin caydırıcılığını artırmak. Bunun amacı çok net. Türkiye savunma sanayisinde atılım içinde" açıklaması yaptı.
Atılımlar için ilave kaynak gerektiğinin altını çizen Şimşek, "Çelik kubbe inşa edilecek. Ülkeyi koruyacak hava savunma sistemi kurulacak" açıklaması yaptı.
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