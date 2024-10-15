Mehmet Şimşek, Kredi Kartlarından Yapılacak 750 TL'lik Kesintiye Dair İlk Açıklamayı Yaptı

Şimşek, savunma sanayisine yönelik ek kaynak paketi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Şimşek, yapılacak 750 TL'lik kesintiyi 'Zor bir coğrafyadayız' diyerek açıkladı. Böylelikle BBP Genel Başkanı Mustafa Destici haricinde ilk kez hükümetten de bir ses kredi kartlarında yapılacak kesintiyi savunmuş oldu.