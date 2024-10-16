Hazine ve Maliye Bakanlığı "Vergi Yüzsüzlerini" Açıkladı: Listeler Vergi Dairelerine Asıldı

5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:

Vergi Kimlik No: 1400032

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ

Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL

Vergi Kimlik No: 1442232

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN

Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU

Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL

Vergi Kimlik No: 2350834

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN

Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL

Vergi Kimlik No: 2700334

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL

Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL

Vergi Kimlik No: 1520316

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM

Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK

Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL

Vergi Kimlik No: 1060932

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL

Vergi Kimlik No: 2340413

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL

Vergi Kimlik No: 2111823

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT

Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL

Vergi Kimlik No: 2300911

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ

Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL

Vergi Kimlik No: 2090814

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL

Vergi Kimlik No: 2560812

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET

Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL

Vergi Kimlik No: 1880821

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL

Vergi Kimlik No: 1550811

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN

Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL