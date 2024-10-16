Hazine ve Maliye Bakanlığı "Vergi Yüzsüzlerini" Açıkladı: Listeler Vergi Dairelerine Asıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı "Vergi Yüzsüzlerini" Açıkladı: Listeler Vergi Dairelerine Asıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 5 milyon TL’den fazla vergi borcu olan kişiler ve şirketlerin ifşa edileceğini açıklamıştı. Bakanlık bugün ilk kez “vergi yüzsüzleri” listesini duyurdu.
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı.
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Bakanlığın talimatıyla Kdz. Ereğli'de 30 Eylül 2024 itibariyle, 31 Aralık 2023 vadeli borçları 5 milyon TL'nin üzerinde olan firmalar ve şahıslar açıklandı.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan bu liste, vergi borcunu ödemeyen 57 firma ve şahsı içeriyor.
Vergi dairelerine asılan liste 👇
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