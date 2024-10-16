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Kilis’te Mayınlı Bölgeye Havan Mermisi Düştü: Yangın Çıktı

Kilis’te Mayınlı Bölgeye Havan Mermisi Düştü: Yangın Çıktı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 20:21 Son Güncelleme: 16.10.2024 - 21:02

Kilis’teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıktı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK'nın Suriye'deki çatışmaya dahil olmadığı duyuruldu. 

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Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis’in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü.

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis’in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü.

Havan mermilerinin düşmesi sonrasında bölgede kısa süreli yangın çıktı.

Havan mermilerinin düşmesi sonrasında bölgede kısa süreli yangın çıktı.

İletişim Başkanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması 👇

Kilis Valiliği tarafından yapılan açıklama 👇

Kilis Valiliği tarafından yapılan açıklama 👇

Bölgeden görüntüler 👇

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Elifnur BEKTAŞ

Öyle bir duruma geldim ki devlet bizi tedirgin etmek için tiyatro mu yapıyor, terör saldırısı mı, Suriyeliler mi attı yoksa İsrail'in başının altından çıkan ... Devamını Gör

Erbil Ozkaya

750 lira gart aidati vermezseniz böle olur iste

Bahadır Btr

😂 😂 😂 😂