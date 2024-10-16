Kilis’te Mayınlı Bölgeye Havan Mermisi Düştü: Yangın Çıktı
Kilis’te Mayınlı Bölgeye Havan Mermisi Düştü: Yangın Çıktı
Kilis’teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıktı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK'nın Suriye'deki çatışmaya dahil olmadığı duyuruldu.
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Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis’in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü.
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Havan mermilerinin düşmesi sonrasında bölgede kısa süreli yangın çıktı.
İletişim Başkanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması 👇
Kilis Valiliği tarafından yapılan açıklama 👇
Bölgeden görüntüler 👇
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Öyle bir duruma geldim ki devlet bizi tedirgin etmek için tiyatro mu yapıyor, terör saldırısı mı, Suriyeliler mi attı yoksa İsrail'in başının altından çıkan ... Devamını Gör
👍👏
750 lira gart aidati vermezseniz böle olur iste
😂 😂 😂 😂
pompa baslasin