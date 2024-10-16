Metrobüste Doğuma Ödül: Toplu Taşıma Yılmaz Bebeğe Ömür Boyu Ücretsiz Olacak

İstanbul’da dün kontrol için metrobüsle hastaneye giden 35 haftalık hamile kadın Hanife Mete, metrobüste doğum yapmak zorunda kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yılmaz ismi konulan erkek bebeğin toplu taşımadan ömür boyu ücretsiz olarak yararlanacağını açıkladı.