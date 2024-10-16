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Metrobüste Doğuma Ödül: Toplu Taşıma Yılmaz Bebeğe Ömür Boyu Ücretsiz Olacak

Metrobüste Doğuma Ödül: Toplu Taşıma Yılmaz Bebeğe Ömür Boyu Ücretsiz Olacak

Metrobüs
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 20:47

İstanbul’da dün kontrol için metrobüsle hastaneye giden 35 haftalık hamile kadın Hanife Mete, metrobüste doğum yapmak zorunda kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yılmaz ismi konulan erkek bebeğin toplu taşımadan ömür boyu ücretsiz olarak yararlanacağını açıkladı.

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İstanbul’da dün metrobüste yaşanan doğum gündem olmuştu.

İstanbul’da dün metrobüste yaşanan doğum gündem olmuştu.

İstanbul'da hastaneye gitmek üzere Avcılar’dan metrobüse binen Hanife Mete’nin doğumu başlaması üzerine araç durduruldu ve diğer yolcular indirildi.

İstanbul'da hastaneye gitmek üzere Avcılar’dan metrobüse binen Hanife Mete’nin doğumu başlaması üzerine araç durduruldu ve diğer yolcular indirildi.

Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü

Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, hastanede aileyi ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, hastanede aileyi ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu, Yılmaz ismi konulan bebeğin toplu taşımayı İstanbulKart ile ömür boyu ücretsiz kullanacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, Yılmaz ismi konulan bebeğin toplu taşımayı İstanbulKart ile ömür boyu ücretsiz kullanacağını açıkladı.

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d cord

Çocuğun şansı, devlet hastanesine giderken doğmuş otobüsün vatandaşı olmuş. Bazıları da Amerikaya gidip doğuruyor çocuk Amerikalı oluyor

melodi

Bizde otobüste dogsaymışız keşke 😄

mathilda

hayatımda bu kadar saçma ödül duymadim

AsenA

tursucunun ikrami tursu suyudur! belediyede kadro mu hediye etselerdi 😄 bende duymadim ama burasi Türkiye🤷‍♀️