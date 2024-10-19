Yenidoğan Çetesi Bebekleri Nasıl Öldürdü? Eski Sağlık Bakanının Hastanesinde de 1 Bebek Ölmüş
Yenidoğan Çetesi Bebekleri Nasıl Öldürdü? Eski Sağlık Bakanının Hastanesinde de 1 Bebek Ölmüş
Türkiye, Yenidoğan Çetesi’nin vahşetini konuşmaya devam ediyor. Aralarında doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının bulunduğu çete üyesi 22 kişi tutuklanmıştı. Çete üyeleri, en az 12 bebeğin ölümünde parmağı olduğu gerekçesiyle yargılanacak. Peki, bu çete üyeleri bebekleri nasıl öldürdü? Yenidoğan Çetesi, SGK’yı nasıl dolandırmaya çalıştı? İşte Yenidoğan Çetesi’yle ilgili tüm detaylar…
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Liderliğini Dr. Fırat Sarı’nın yaptığı Yenidoğan Çetesi, yenidoğan bebekleri uygun olmamasına rağmen anlaşmalı olduğu hastenelere sevk ettirerek ölümüne neden olmuş.
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Gazeteci Alican Uludağ, Yenidoğan Çetesi’nin işleyişi ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazıda ayrıca, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital hastanesinde de bir bebeğin öldüğü bilgisi yer aldı.
“Örgütün temel amacı, devlet hastanelerinde ya da farklı özel hastanelerde doğup tedavisinin yoğunluktan dolayı başka hastanelerde yapılması uygun görülen bebek hastaları, anlaşmalı oldukları bu hastanelere sevk edilmesini sağlamaktı.”
“Böylece anlaşmalı bu hastanelerin doluluğu sağlanacaktı. Özellikle, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak, hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak SGK'ya fatura etmek, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil etmek ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde edildi.”
“Buna göz yuman hastane sahipleri ve başhekimler de yenidoğan ünitelerini doldurarak maddi çıkar sağladı. Böylece yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazanç 3-4 katı artırıldı. Hastane yönetimleri, elde edilen kârı oransal olarak Fırat Sarı ile paylaştı.”
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“İddianameye göre, bebeklere pasif ötanazi uygulandı. Bu bölümlerde aylarca doktor çalışmadı. Bebeklerle yalnızca hemşireler ilgilendi. Hastaların tanı ve tedavilerini hemşireler yönetti. Yanlış tedaviler uygulandı. Bebek beslenmeleri uygun yapılmadı.”
“Sanıklar arasında Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Avcılar Hospital Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız de yer alıyor. Ancak hastanenin sahibi eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu hakkında ise hiçbir işlem yapılmamış. Oysa çetenin Avcılar Hospital’ın yenidoğan servisinin işletmesini almasından Müezzinoğlu’nun haberinin olmaması mümkün değil. Mehmet Müezzinoğlu’nun hastanesinde ölen bebeklerden biri de Kerem Muhammet Tokluoğlu. 37 hafta gebelik sonucunda 18 Ağustos 2024 tarihinde ikinci ikiz eşi olarak 1,640 kg doğdu ve aynı gün hayatını kaybetti. “
“Şüphelilerin tape kayıtlarında, hastaya canlandırma uygulanmasına gerek olmadığı şeklinde konuşmalar yapıldı. Ancak hasta dosyasında 20 dakika canlandırma yapılmış gibi gösterildi. Savcı, bu durumu hastaya pasif ötenazi olarak yorumladı. Oysa Türkiye’de ötenazinin her türlüsü yasak. Dr. İlker Gönen, telefon görüşmesinde bebeğin böbrek rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Ancak dosyasında böyle bir rahatsızlık kaydı da bulunmadı.”
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