Yenidoğan Çetesi Bebekleri Nasıl Öldürdü? Eski Sağlık Bakanının Hastanesinde de 1 Bebek Ölmüş

Türkiye, Yenidoğan Çetesi’nin vahşetini konuşmaya devam ediyor. Aralarında doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının bulunduğu çete üyesi 22 kişi tutuklanmıştı. Çete üyeleri, en az 12 bebeğin ölümünde parmağı olduğu gerekçesiyle yargılanacak. Peki, bu çete üyeleri bebekleri nasıl öldürdü? Yenidoğan Çetesi, SGK’yı nasıl dolandırmaya çalıştı? İşte Yenidoğan Çetesi’yle ilgili tüm detaylar…