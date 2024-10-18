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Yenidoğan Çetesi Skandalında SGK Komisyonları da İşin İçinde mi?

Yenidoğan Çetesi Skandalında SGK Komisyonları da İşin İçinde mi?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.10.2024 - 23:13

Ülke tarihinin en büyük sağlık skandallarından biri yaşanırken yeni detaylar olayın sadece listedeki 19 hastane ve 12 bebek ölümüyle sınırlı olmadığı gün yüzüne çıkıyor. Çetenin en büyük gelirlerinden biri ise SGK'ya fatura edilen masraflar... Ancak bu sadece birkaç personelin halledebileceği bir durum değil. Bu yüzden birkaç kişi SGK fatura komisyonlarına dikkat çekti.

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Yenidoğan çetesinin en önemli gelir kaynaklarından biri de SGK'ya fatura edilen giderler...

Yenidoğan çetesinin en önemli gelir kaynaklarından biri de SGK'ya fatura edilen giderler...

Hatta bir doktor da buradaki yanlışa dikkat çekti.

Hatta bir doktor da buradaki yanlışa dikkat çekti.
twitter.com

Usluer isimli kullanıcının anlattıkları da olayların sadece İstanbul ile sınırlı olmadığı yönünde.

Usluer isimli kullanıcının anlattıkları da olayların sadece İstanbul ile sınırlı olmadığı yönünde.

X kullanıcısı SGK komisyonlarında görev yaptığını iddia etti.

X kullanıcısı SGK komisyonlarında görev yaptığını iddia etti.

Bu kadar büyük bir olayın gözden kaçmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Bu kadar büyük bir olayın gözden kaçmasının mümkün olmadığını iddia etti.
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Başından geçen bir olayı anlattı.

Başından geçen bir olayı anlattı.

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