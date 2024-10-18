Cani Çeteyle Çalışan Hastanelerin Yetkililerinin Siyasi Ağları Dikkat Çekti
Cani Çeteyle Çalışan Hastanelerin Yetkililerinin Siyasi Ağları Dikkat Çekti
Yenidoğan çetesi skandalı deşildikçe olayın siyaset ayağı da ortaya çıkıyor. Fezlekede adı geçen CHP'li
Medilife Beylikdüzü Hastanesi ve hastanenin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz'ın ardından farklı partilerle organik ilişkileri bulunan kişilerin de paylaşımları ortaya çıktı.
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CHP Beylikdüzü Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB'nin Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda yer alan Yılmaz ilgili şahısları tanımadığını öne sürdü.
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Soruşturmada adı geçen 'Ekip Sağlık Hizmetleri' adlı şirketin sahibi İsmail Sezer ise Ak Parti'den İBB Meclis üyesi.
Hatta Esenler Belediye Başkanı Teyfik Gürsu ve Murat Kurum tarafından kendisine bir plaket de layık görülmüş.
MHP Esenler Teşkilatı ise 4 yıl önce listede adı geçen Güney Hastanesi'ni ziyaret etmişti.
Paylaşım silinse de 2.5 yıl önce aynı hastanede yapılan bir ziyaret ortaya çıktı.
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CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde sağlık işleri müdürü olarak çalışan Renas Kılıç ise şüpheliler arasında.
Mevcut sağlık bakanı Kemal Memişoğlu ve selefi Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
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