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Yenidoğan Çetesi Mağduru Annenin Paylaşımı Yürekleri Dağladı

Yenidoğan Çetesi Mağduru Annenin Paylaşımı Yürekleri Dağladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.10.2024 - 15:19

Fırat Sarı'nın başında olduğu ve farklı siyasi partilerden pek çok kişinin de işin içinde olduğu yenidoğan çetesiyle ilgili iddialar mağdurların beyanlarıyla git gide daha korkunç hale geliyor. Burcu Gökdeniz isimli anne de oğlu Umut'un doğal yollarla öldüğünü sandı ama haberlerde Fırat Sarı'nın isminin geçmesiyle dünyası yıkıldı.

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Gökdeniz çıkan haberlere şöyle tepki vermişti.

Gökdeniz çıkan haberlere şöyle tepki vermişti.

Özellikle Esenyurt'taki hastaneye gelen yorumlar ise olayın sadece 12 bebekle sınırlı olmadığını gösterdi.

Acılı annenin paylaşımlarından biri şöyle...

Acılı annenin paylaşımlarından biri şöyle...

Gökdeniz ailesinin oğlu Umut 2020 senesinde Fırat Sarı kontrolünde yoğun bakıma yatmıştı.

Gökdeniz ailesinin oğlu Umut 2020 senesinde Fırat Sarı kontrolünde yoğun bakıma yatmıştı.

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