Yenidoğan Çetesi Mağduru Annenin Paylaşımı Yürekleri Dağladı

Fırat Sarı'nın başında olduğu ve farklı siyasi partilerden pek çok kişinin de işin içinde olduğu yenidoğan çetesiyle ilgili iddialar mağdurların beyanlarıyla git gide daha korkunç hale geliyor. Burcu Gökdeniz isimli anne de oğlu Umut'un doğal yollarla öldüğünü sandı ama haberlerde Fırat Sarı'nın isminin geçmesiyle dünyası yıkıldı.