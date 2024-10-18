Yenidoğan Çetesi Mağduru Annenin Paylaşımı Yürekleri Dağladı
Yenidoğan Çetesi Mağduru Annenin Paylaşımı Yürekleri Dağladı
Fırat Sarı'nın başında olduğu ve farklı siyasi partilerden pek çok kişinin de işin içinde olduğu yenidoğan çetesiyle ilgili iddialar mağdurların beyanlarıyla git gide daha korkunç hale geliyor. Burcu Gökdeniz isimli anne de oğlu Umut'un doğal yollarla öldüğünü sandı ama haberlerde Fırat Sarı'nın isminin geçmesiyle dünyası yıkıldı.
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Gökdeniz çıkan haberlere şöyle tepki vermişti.
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Acılı annenin paylaşımlarından biri şöyle...
Gökdeniz ailesinin oğlu Umut 2020 senesinde Fırat Sarı kontrolünde yoğun bakıma yatmıştı.
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