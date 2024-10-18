Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Gazeteci Seyhan Avşar Kendisine Anne Babalardan Gelen Mesajları Paylaştı

Gazeteci Seyhan Avşar Kendisine Anne Babalardan Gelen Mesajları Paylaştı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.10.2024 - 11:29

Türkiye iki gündür sağlıklı bebekleri ailelerinden ve devletten daha fazla para almak için öldüren Dr. Fırat Sarı ve çetesini konuşuyor. Listede çeteyle ilintili özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan pek çok hastane bulunsa da listede olmayan başka hastaneler de benzer yöntemlerle ebeveynlerden ve devletten daha fazla para almak için uğraşmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşımı şöyle;

Gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşımı şöyle;

Dünden beri DM kutuma ihbar yağıyor. Bu ihbarlar gösteriyor ki yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame buz dağının görünen kısmı. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında özel hastaneler devleti dolandırmak için bebekleri ölüme sürüklüyor. İşte o mesajlardan bazıları;

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
8
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın