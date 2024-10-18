Gazeteci Seyhan Avşar Kendisine Anne Babalardan Gelen Mesajları Paylaştı

Türkiye iki gündür sağlıklı bebekleri ailelerinden ve devletten daha fazla para almak için öldüren Dr. Fırat Sarı ve çetesini konuşuyor. Listede çeteyle ilintili özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan pek çok hastane bulunsa da listede olmayan başka hastaneler de benzer yöntemlerle ebeveynlerden ve devletten daha fazla para almak için uğraşmış.