Yenidoğan Çetesi Mağdurları: “Günlük 10 Bin Lira Verdim”

Sağlıkta yaşanan “Yenidoğan Çetesi” skandalının vahşetinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. SGK’yı dolandırmak için bebekleri ihmal eden çete üyeleriyle ilgili her gün yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Nijeryalı bir aile de bebeklerinin çete üyeleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Günlük her gün 10 bin lira ödediğini söyleyen baba, yaşananları tek tek anlattı.