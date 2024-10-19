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Yenidoğan Çetesi Mağdurları: “Günlük 10 Bin Lira Verdim”

Yenidoğan Çetesi Mağdurları: “Günlük 10 Bin Lira Verdim”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.10.2024 - 12:24

Sağlıkta yaşanan “Yenidoğan Çetesi” skandalının vahşetinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. SGK’yı dolandırmak için bebekleri ihmal eden çete üyeleriyle ilgili her gün yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Nijeryalı bir aile de bebeklerinin çete üyeleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Günlük her gün 10 bin lira ödediğini söyleyen baba, yaşananları tek tek anlattı.

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Liderliğini doktor Fırat Sarı’nın yaptığı “Yenidoğan Çetesi”, toplam 12 bebeğin hayatını kaybetmesi sebebiyle suçlanıyor.

Liderliğini doktor Fırat Sarı’nın yaptığı “Yenidoğan Çetesi”, toplam 12 bebeğin hayatını kaybetmesi sebebiyle suçlanıyor.

22 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni mağdurlar ise çıkmaya devam ediyor.

22 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni mağdurlar ise çıkmaya devam ediyor.

Ekol TV’den Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Nijeryalı aile de 5 aylık bebeklerini çeteye kurban verdi.

Ekol TV’den Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Nijeryalı aile de 5 aylık bebeklerini çeteye kurban verdi.

Çete ile yaşadıklarını anlatan Nijeryalı baba, çocuğu için sürekli kendilerinden para istediklerini ve bebeklerine doğru tedaviyi uygulamadıklarını söyledi.

Çete ile yaşadıklarını anlatan Nijeryalı baba, çocuğu için sürekli kendilerinden para istediklerini ve bebeklerine doğru tedaviyi uygulamadıklarını söyledi.

İşte Ekol TV’de yer alan haberin detayları 👇

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